Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...
Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...
Beslenme sisteminin vücudun düzenli işlemesinin ardındaki en önemli neden olduğu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Aynı zamanda gün içerisinde neler içtiğiniz de büyük bir önem taşıyor. Dünyanın en sevdikleri içeceklerden birinin bilimsel olarak ateroskleroza (damar sertleşmesi ve kalınlaşmasına) neden olduğu ispatlandı. İşte asla içmemeniz gereken o içecek...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:53