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Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...

Beslenme sisteminin vücudun düzenli işlemesinin ardındaki en önemli neden olduğu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Aynı zamanda gün içerisinde neler içtiğiniz de büyük bir önem taşıyor. Dünyanın en sevdikleri içeceklerden birinin bilimsel olarak ateroskleroza (damar sertleşmesi ve kalınlaşmasına) neden olduğu ispatlandı. İşte asla içmemeniz gereken o içecek...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:53
Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...

Bazı gıdalar, kilo almanın yanı sıra kolesterol oranının artışını da tetikleyebilir. Bununla birlikte bir içecek türü de bu noktada oldukça etkilidir.

Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...

Beslenme Uzmanı Rory Batt'a göre; kolesterol seviyeleri üzerindeki etkileri nedeniyle şekerli içecekler, damarlardaki pıhtılaşmanın başat sebeplerinden biri.

Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...

Kan pıhtısı, jel benzeri bir maddeye dönüşen küçük kan kümeleridir. Bir noktada oluşan kesik halinde aşırı kanamaya önlemek için gereken pıhtılaşma, doğal olarak çözünmediğinde tehlikeli olabilir.

Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...

Akciğerler veya kalp gibi organlara gitmesi halinde ise büyük bir endişe kaynağına dönüşür.

Kimsenin bilmediği o etki: Kan pıhtısına neden olarak organları çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin...

Beslenme Uzmanı Batt, şekerin kan pıhtılaşması riskini artıracağını, şekerli gıdalar ateroskleroza yol açan birçok yola da dahildi.

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