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Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...

Vücutta kemik ve kıkırdak dokusunun sürekliliğini sağlayan kolajen, aynı zamanda ciltteki esnekliği sağlayan yapının da önemli mekanizmalarından biridir. Bu nedenle kolajen desteği, genç ve dinç bir vücudun da formülünü sunan kolajeni vücudun üretmesi için doğal kaynaklar büyük önem taşıyor. İşte vücuttaki kolajeni artırmanın yolları...

Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 12:30
Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...

Kolajen azalması, yaşlanma, saç ve ciltte sorunlara neden oluyor. Yediğimiz bazı yiyecekler, kolajen etkisi yaratarak daha genç ve cildinizin sağlıklı görünmesini sağlıyor. İlaçlardan kullanmak yerine doğal yollarla, belli besinleri düzenli olarak tüketerek bu etkiyi yaratabilirsiniz.

Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, insanlarda ve hayvanlarda deri ve bağ dokularında bulunan ana yapısal proteinler için genel bir terimdir ve insan vücudundaki proteinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Bitkiler ayrıca kolajen içerir. En az 29 çeşit kolajen vardır. İnsanlarda esas olarak Tip I-III vardır.

Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...
  • Tip I esas olarak deride, tendonda, damar sisteminde, organlarda ve kemikte bulunur.
  • Tip II kıkırdakta ve
  • Tip III retiküler liflerdedir (bağ dokusunda ince dallanan lifler).
Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...

KOLAJEN SEVİYELERİ DÜŞTÜĞÜNDE NE OLUR?

Kollajen cilde ve saça yardımcı olur mu? Yaşlanmayla birlikte vücudun kolajen üretimi önemli ölçüde azalır. Bu olduğunda, cildinizin elastikiyetinde ve epidermal kalınlığında bir azalma olur. Cilt hasarına ve kırışıklıklara yol açar.

Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...

Kolajendeki azalmalar ayrıca daha sert ve az esnek bağlara, kasların küçülmesine ve zayıflamasına, eklem ağrısına, osteoartrite ve gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Düşük kolajen saç büyümesini azaltabilir ve saçın incelmesine katkıda bulunabilir.

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