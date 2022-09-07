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Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...
Kolajen seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren o formül...
Vücutta kemik ve kıkırdak dokusunun sürekliliğini sağlayan kolajen, aynı zamanda ciltteki esnekliği sağlayan yapının da önemli mekanizmalarından biridir. Bu nedenle kolajen desteği, genç ve dinç bir vücudun da formülünü sunan kolajeni vücudun üretmesi için doğal kaynaklar büyük önem taşıyor. İşte vücuttaki kolajeni artırmanın yolları...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 12:30