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Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

Kolesterol, herkesin bedeninde bulunsa da, en önemli nokta; kolesterol değerlerinin doğru aralıkta bulunmasıdır. Beslenme sistemi, yaşam tarzı gibi faktörler sonucunda kolesterol değerlerinin yükselmesi, damarlarda tıkanıklığa ve buna bağlı olarak bir kalp damar hastalığına da zemin oluşturur. Bu noktada beslenme sisteminde değiştirmeniz gereken önemli noktalar yer alır. İşte sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketmeniz gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 07:12
Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir.

Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

YULAF

Sağlıklı bir lif kaynağı tüketmek, kolesterolünüzü düşürmenin en iyi yollarından biri. Bu nedenle günlük aldığınız lif oranına da dikkat etmeniz gerekiyor. Yulaf ise sağlıklı lif kaynağı olmasının yanı sıra kolesterolün kanınızda emilmesini engellemek için bir jel yapısı üretiyor. Günde 5 gram çözülebilir lif tüketmek, iyi bir başlangıç olacaktır.

Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata kolesterolün düşmesini sağlayan flavonoid antioksidan içeriğine sahip ve tekli doymamış yağ asidi ile benzer olan oleik asidi de içeriyor.

Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

Kontrollü olarak tükettiğinizde kolesterolün düşmesinde yardımcı oluyor. Seçtiğiniz çikolatanın yüzde 70 oranında kakao içermesine dikkat etmek önemli.

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