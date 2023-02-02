Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir.