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Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...
Kolesterol değerlerini en dibe çekiyor! Her lokmasıyla damarları temizleyen mucize besin...
Kolesterol, herkesin bedeninde bulunsa da, en önemli nokta; kolesterol değerlerinin doğru aralıkta bulunmasıdır. Beslenme sistemi, yaşam tarzı gibi faktörler sonucunda kolesterol değerlerinin yükselmesi, damarlarda tıkanıklığa ve buna bağlı olarak bir kalp damar hastalığına da zemin oluşturur. Bu noktada beslenme sisteminde değiştirmeniz gereken önemli noktalar yer alır. İşte sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketmeniz gereken o besinler...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 07:12