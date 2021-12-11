Kolesterol hastaları dikkat! Birkaç günde kolesterolünüzü düşüren mucize sebze

Yüksek kolesterol, kronik hastalığa açılan bir kapı olduğu için ölümcül bir etkiye sahiptir. Neyse ki, güçlü bir sebze 'kötü kolesterol" seviyelerini yüzde 30 gibi şaşırtıcı bir oranda düşürebilir.

Yüksek kolesterol , vücut tarafından üretilen ve atardamarlarda biriken ve zamanla daralmalarına neden olan yağ moleküllerini ifade eder. Bu yağ donanması, oksijen açısından zengin kanın ihtiyacı olan organlara ulaşmasını engellediği ve ölümcül hastalık riskini artırdığı için genel sağlık için büyük tehlike oluşturur.

Diyet, güçlü kolesterol düşürücü etkileri ile tanınan bazı sebzelerle birlikte, kolesterol tedavisinin temel dayanağıdır. Bazı araştırmalara göre, bamya tohumu, LDL lipid düzeylerini önemli ölçüde düşürebilir.

Kronik hastalıkların ilerlemesine karşı korunmak için diyet, şiddetle tavsiye edilir.Kolesterol söz konusu olduğunda, bir grup gıda bu duruma karşı özellikle koruyucu olarak nitelendirilir.

Kolesterol düşürücü gıdalar, vücudun kolesterolü emmesini engelledikleri için tipik olarak bitki sterollerini, kuruyemişleri ve soya proteinlerini içerir.