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Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

Yüksek kolesterol, tıkanmanın meydana geldiği yere bağlı olarak, kalp krizi veya felç ile sonuçlanabilecek kan damarlarındaki tıkanmalar gibi acil durumlara yol açabilir.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 15:30
Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır.

Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir.

Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi.

Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

"Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."

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