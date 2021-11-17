Kolesterol hastaları dikkat! Yükselme belirtileri parmaklarda ortaya çıkıyor

Yüksek kolesterol, tıkanmanın meydana geldiği yere bağlı olarak, kalp krizi veya felç ile sonuçlanabilecek kan damarlarındaki tıkanmalar gibi acil durumlara yol açabilir.

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır.

Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir.

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi.