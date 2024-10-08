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Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mum kıvamında bir madde olarak bilinir. Ancak kolesterolün tümü zararlı değildir; iki ana türe ayrılır: "iyi" kolesterol olarak bilinen HDL ve genellikle kötü olarak nitelendirilen LDL. Yüksek LDL seviyeleri, atardamarların tıkanmasına neden olabilir ve bu durum kalp krizi, inme ve felç riskini artırır. Kolesterol seviyelerinizi bir kan testi ile ölçtürebilirsiniz. Yüksek LDL kolesterolü düşürmek içinse, besin seçimlerinize dikkat etmek oldukça önemlidir. İşte, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan bazı yiyecekler...

Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:08
Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Kötü kolesterolü diyetle düşürmek mümkündür. En doğru bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz, ancak kolesterol düşürücü etkileriyle öne çıkan en etkili gıdaları bu yazıda sizlerle paylaşıyoruz.

Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi şımartmak istediğinizde tercih edebileceğiniz harika bir atıştırmalıktır. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki flavonoid sayesinde bitter çikolata diğer çikolatalardan çok daha yararlıdır.

Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

2017 yılında yapılan bir araştırma, bitter çikolata yemenin kandaki lipidleri zamanla iyileştirdiğini ortaya koydu. Tek yapmanız gereken ise en az yüzde 75 oranında kakaoya sahip bitter çikolatayı düzenli tüketmek.

Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

ÇİLEK

Bitki bazlı bir bileşik olan polifenollerin kalp ve damar hastalıklarına karşı bir koruma sağladığı bilinmektedir.

Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Bu bileşik ise çilekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle düzenli çilek yemenin kalp krizi geçirme riskini azalttığına inanılmaktadır.

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