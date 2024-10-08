Kolesterol seviyelerini en dibe çekiyor! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mum kıvamında bir madde olarak bilinir. Ancak kolesterolün tümü zararlı değildir; iki ana türe ayrılır: "iyi" kolesterol olarak bilinen HDL ve genellikle kötü olarak nitelendirilen LDL. Yüksek LDL seviyeleri, atardamarların tıkanmasına neden olabilir ve bu durum kalp krizi, inme ve felç riskini artırır. Kolesterol seviyelerinizi bir kan testi ile ölçtürebilirsiniz. Yüksek LDL kolesterolü düşürmek içinse, besin seçimlerinize dikkat etmek oldukça önemlidir. İşte, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan bazı yiyecekler...