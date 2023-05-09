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Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...

Sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında, kolesterol seviyelerimizi kontrol altında tutmak gelmektedir. Kolesterol, iki tipe ayrılan HDL ve LDL olmak üzere iyi ve kötü olarak adlandırılmaktadır. Beslenme alışkanlıklarımız, kolesterol seviyelerimizi doğrudan etkilemektedir. Kötü kolesterolün yüksek olması, vücudumuzda ciddi hasarlara neden olabilir, bu nedenle kolesterol seviyelerimizi düşük tutmak önemlidir. İşte tüketildiğinde kolesterolü düşüren o besin...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 14:43
Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...

KOLESTEROL HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kolesterol, vücudun tüm hücrelerinde bulunan mumsu, yağ benzeri bir maddedir.

Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...

Hücre zarlarının üretimi ve hormonların sentezi de dahil olmak üzere biyolojik birçok süreç için oldukça önemlidir.

Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...

Ancak kolesterolün yüksek olması kan damarlarının genişlemesine neden olarak kalp hastalığı riskini artırmaktadır.

Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...

Kolesterol, karaciğer tarafından üretilmektedir ve ek olarak yumurta, süt ürünleri gibi bazı besinlerde de bulunur.

Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...

Vücudun düzgün çalışması için kolesterole ihtiyacı vardır, ancak kandaki kolesterol seviyesi çok yüksek olduğunda atardamar duvarlarında birikebilir.

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