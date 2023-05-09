Kolesterol sorunu tamamen bitiriyor! 1 porsiyonu yetiyor...
Sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında, kolesterol seviyelerimizi kontrol altında tutmak gelmektedir. Kolesterol, iki tipe ayrılan HDL ve LDL olmak üzere iyi ve kötü olarak adlandırılmaktadır. Beslenme alışkanlıklarımız, kolesterol seviyelerimizi doğrudan etkilemektedir. Kötü kolesterolün yüksek olması, vücudumuzda ciddi hasarlara neden olabilir, bu nedenle kolesterol seviyelerimizi düşük tutmak önemlidir. İşte tüketildiğinde kolesterolü düşüren o besin...
Giriş Tarihi: 09.05.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 14:43