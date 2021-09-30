Kolesterole karşı adeta doğal ilaç gibi! Kolesterolü bitiren mucizevi gıda...

Kolesterol, birçok insanın yaşadığı ve ihmal edildiğinde kronik hastalıkları beraberinde getiren ciddi bir sağlık sorunudur. Araştırmalara göre; kolesterol, dünyada birinci sırada gelen öüm nedenlerinden biri olan kalp-damar hastalıklarına neden oluyor. Bu nedenle kolesterolü yüksek kişilerin besinlerin şifalı gücünden faydalanarak ve uzman desteği alarak değerlerini dengelemeleri gerekiyor. Peki, hangi besinler kolesterolü dengeliyor? İşte kolesterolü bitiren süper besinler...

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

Kolesterol genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

Kolesterol değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, doğru ve sağlıklı bir beslenme, hayatımıza katacağımız düzenli egzersizler kolesterol hastalığına yakalanma ihtimalimizi oldukça düşürür.

Kolesterol değerini yükselten organımız karaciğerdir. Karaciğer, tükettiğimiz besinlerin türüne ve miktarına bağlı olarak yükselen kan şekeriyle birlikte kolesterol üretir.