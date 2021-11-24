Kolunuzda ve omzunuzdaki bu işarete dikkat! Akciğer kanseri belirtisi olabilir

Akciğer kanserini gelişme veya yayılma şansı bulamadan yakalamak, genellikle tedavi etmek için en iyi umuttur. Her yıl 38.000 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor. Teşhis konan çoğu kişi 60 yaşın üzerindedir ve genellikle sigara içen kişiler. Sigara içmeyenler için evde veya iş yerinde maruz kalınan sigara dumanı akciğer kanseri riskini yüzde 30'a kadar artırabilir.
Akciğer kanserinin en yaygın biçimleri akciğerlere giden hava yollarında oluşur.
Tümör hava yollarını engelliyorsa, nefes darlığına, hırıltılı solunuma ve kan ve balgamı içerebilen kalıcı öksürüğe neden olabilir.
Akciğerin üst kısmında yer alan bir tümör, kola giden sinirler ve kan damarları üzerinde baskı oluşturarak uzuvda ağrı ve güçsüzlüğe neden olabilir.
Kalıcı bir iğnelenme hissi buna eşlik edebilir. Tespit edilmesi zor olabilecek daha erken bir belirti, parmak uçlarının oksijen eksikliğinden tıkandığı parmakların görünümüdür.
Bazı durumlarda, tümör kafaya kan akışına baskı yaparak yüzün etrafında şişmeye neden olabilir.