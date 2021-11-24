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Kolunuzda ve omzunuzdaki bu işarete dikkat! Akciğer kanseri belirtisi olabilir

Akciğer kanserini gelişme veya yayılma şansı bulamadan yakalamak, genellikle tedavi etmek için en iyi umuttur. Her yıl 38.000 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor. Teşhis konan çoğu kişi 60 yaşın üzerindedir ve genellikle sigara içen kişiler. Sigara içmeyenler için evde veya iş yerinde maruz kalınan sigara dumanı akciğer kanseri riskini yüzde 30'a kadar artırabilir.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 17:22 PAYLAŞ