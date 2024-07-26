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Roza Sağlık
Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…
Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…
Bazı besinlerin piştikçe faydalarının arttığını biliyor muydunuz? Alıştığımız konu genelde pişirilen besinlerin vitamin kaybına uğramasıydı ancak bugün kalıpların dışına çıkıp, piştikçe şifası artan besinlerden bahsedeceğiz. İşte közlenince adeta kanser savaşçısına dönüşen o besin…
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:21