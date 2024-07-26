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Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…

Bazı besinlerin piştikçe faydalarının arttığını biliyor muydunuz? Alıştığımız konu genelde pişirilen besinlerin vitamin kaybına uğramasıydı ancak bugün kalıpların dışına çıkıp, piştikçe şifası artan besinlerden bahsedeceğiz. İşte közlenince adeta kanser savaşçısına dönüşen o besin…

Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:21
Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…

Sağlıklı bir vücut için neyi, nasıl yediğimiz son derece mühim. Sağlıklı bir bünye için farklı gıda gruplarını içeren besinlerini doğru miktarlarda tüketmek gerekiyor.

Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…

Sağlıklı yağlar, mevsim sebze ve meyveleri, protein kaynakları, lifli gıdalar ve doğru karbonhidrat tüketimi sağlıklı bir yaşamın anahtarını açacak şeyler arasındadır. Ancak bu besinleri de ne koşullarda sakladığınız, pişirdiğiniz oldukça önemli.

Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…

Kahvaltıda, yemeklerde, salatalarda veya sos yapımında en sık kullanılan sebzelerin başında gelen domates lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da son derece faydalı bir besinler arasında yerini alıyor.

Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…

Ancak faydalarını ikiye katlamak için bugün sizlere harika bir yöntem önereceğiz; domatesi közleyerek yemek. Peki közlenmiş domatesin faydaları nelerdir?

Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…
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