Közleyince vitamin deposuna dönüşüyor! Faydasını öğrenen bundan sonra çiğ yemeyecek…

Sağlıklı yağlar, mevsim sebze ve meyveleri, protein kaynakları, lifli gıdalar ve doğru karbonhidrat tüketimi sağlıklı bir yaşamın anahtarını açacak şeyler arasındadır. Ancak bu besinleri de ne koşullarda sakladığınız, pişirdiğiniz oldukça önemli.