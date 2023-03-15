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Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

Eski tıpta ilaç yapımında kullanılan, özellikle Roma ve Çin'de mucize olarak adlandırılan sarımsak, közelenerek yenildiğinde 24 saat içinde adeta vücudu baştan sona yeniliyor. Hücrelerin ömrünü uzattığı için beyin başta olmak üzere birçok organı şifalandıran sarımsak aynı zamanda tansiyona da çare oluyor. Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarının derdine derman olan sarımsak bağışıklığı kuvvetlendiriyor. İşte közlenmiş sarımsak tükettiğinizde 24 saat içinde vücudunuzda meydana gelecek değişimler...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 14:12
Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:

Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.

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