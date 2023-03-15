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Közleyip yerseniz 24 saatte etkisini gösteriyor! Hücrelerin ömrünü uzatıyor

Eski tıpta ilaç yapımında kullanılan, özellikle Roma ve Çin'de mucize olarak adlandırılan sarımsak, közelenerek yenildiğinde 24 saat içinde adeta vücudu baştan sona yeniliyor. Hücrelerin ömrünü uzattığı için beyin başta olmak üzere birçok organı şifalandıran sarımsak aynı zamanda tansiyona da çare oluyor. Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarının derdine derman olan sarımsak bağışıklığı kuvvetlendiriyor. İşte közlenmiş sarımsak tükettiğinizde 24 saat içinde vücudunuzda meydana gelecek değişimler...