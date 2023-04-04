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Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

Meyve tüketimi, genel sağlık üzerinde büyük etkiler sunuyor. Faydaları sayesinde tüm bedeni düzenleyebilme gücüne sahip. Bu noktada hangi meyveleri nasıl tüketeceğinize dikkat ederek sağlıklı bir ömrün kapılarını aralayabilirsiniz. İşte kronik hastalık riskini en aza indiren o meyveler...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:05
Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

American Society for Microbiology'nin mSystems adlı dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırma, bir haftada 30'a kadar farklı türde bitki tüketmenin bağırsak mikrobiyomunu olumlu etkilediğini ortaya koydu.

Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak, kalbinizi, bağışıklığınızı ve hatta ruh sağlığınızı büyük oranda iyileştirebilir. Daha fazla meyve yemek, faydalı bağırsak bakterilerini artırırken genel sağlığınızı da çok daha uzun süre sağlam tutmanızın da formülü olabilir.

Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

Lif alımını artırmaktan, vücudunuzu önemli vitaminler ve antioksidanlar sayesinde güçlendirmeye kadar birbirinden farklı faydaya sahip meyveleri tüketirken birkaç noktaya da dikkat etmekte fayda var. İşte her hafta tüketmeyi göz önünde bulundurabileceğiniz o meyveler

Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

YABAN MERSİNİ

Beslenme Uzmanı Ben Asher, yaban mersinini bir beslenme sisteminde en iyi destekçilerinden biri olarak nitelendiriyor. Yaban mersinine mavi/mor renk veren ve serbest radikalleri ortadan kaldırabilen antioksidanlar olan fitokimyasal flavonoidler olarak bilinen antosiyaninler yönünden zengindir.

Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

Yaban mersini, vücutta iltihaplanmayı azaltan antioksidanların yanı sıra C ve K vitamini, manganez gibi birçok vitamin ve mineral yönünden de oldukça zengindir. Asher, yaban mersininin aynı zamanda kardiyovasküler hastalıkları azaltmada ve kan şekeri dengesizliğinden muzdarip kişilerde de önemli faydalı etkiler gösterdiğini belirtti.

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