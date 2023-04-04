Kronik hastalık diye bir şey bırakmıyor! Şifa deposu bu besin ile en sağlıklı ömrü yaşayacaksınız

Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak, kalbinizi, bağışıklığınızı ve hatta ruh sağlığınızı büyük oranda iyileştirebilir. Daha fazla meyve yemek, faydalı bağırsak bakterilerini artırırken genel sağlığınızı da çok daha uzun süre sağlam tutmanızın da formülü olabilir.