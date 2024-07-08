Roza Galeri Roza Sağlık Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

Halk arasında reflü olarak bilinen gastroözofagiyel son derece rahatsız edici bir mide sorunudur. Tükettiğimiz gıdalar reflüyü ve bu mide kanamasına kadar bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Ancak hangi besinlerin reflüyü tetiklediğini bilirsek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebiliriz. İşte o mideyi adeta delen adeta asit deposu o besinler ve midenizi iyileştirmek için tüketebilecekleriniz…

Giriş Tarihi: 08.07.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:50
Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

Günlük hayatımızda tüketmiş olduğumuz besinler mide sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Olumsuz olarak etkilendiğinde, mide asidinin ağıza gelip kötü bir tat oluşturması, mide yanması ya da mide ekşimesi gibi durumların yanı sıra çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için tüketilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek oldukça önemlidir.

Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

REFLÜ TETİKLEYİCİ BESİNLER

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Oldukça lezzetli olan kızarmış yiyecekler, yağlarla dolu olduğundan sindirim süresi uzun zaman alır.

Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

Bu durum ise midenin onları parçalaması için fazla asit kullanması gerektiği anlamına gelir.

Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

Ayrıca kızarmış yiyeceklerde bulunan yüksek yağlar, vücudun safra tuzları ve kolesistokinin adı verilen bir hormonun salgılanmasını sağlar. Böylece daha fazla asit özofagusa (yemek borusuna) akar.

Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, içerdikleri potasyum, C vitamini ve lif oranlarından dolayı oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır.

SON DAKİKA SON DAKİKA