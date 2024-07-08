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Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…
Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…
Halk arasında reflü olarak bilinen gastroözofagiyel son derece rahatsız edici bir mide sorunudur. Tükettiğimiz gıdalar reflüyü ve bu mide kanamasına kadar bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Ancak hangi besinlerin reflüyü tetiklediğini bilirsek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebiliriz. İşte o mideyi adeta delen adeta asit deposu o besinler ve midenizi iyileştirmek için tüketebilecekleriniz…
Giriş Tarihi: 08.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:50