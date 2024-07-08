Lezzetli diye tükettiğimiz o besin adeta mideyi deliyor! Meğer şişkinliğin en büyük sebebiymiş…

Günlük hayatımızda tüketmiş olduğumuz besinler mide sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Olumsuz olarak etkilendiğinde, mide asidinin ağıza gelip kötü bir tat oluşturması, mide yanması ya da mide ekşimesi gibi durumların yanı sıra çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için tüketilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek oldukça önemlidir.