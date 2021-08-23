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Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' diyordu! İşte mucizevi besin...

Binlerce yıl önce Lokman Hekim'in 'Bunu tüketen hasta olmaz!' dediği besin olan kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa olan kızılcık aynı zamanda vücuttaki mikrobu atıyor. Hastalığa karşı bağışıklığı güçlendiren kızılcık meyvesi şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Giriş Tarihi: 23.08.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 09:05 PAYLAŞ