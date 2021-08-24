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Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' diyordu! İşte süper besin...

Binlerce yıl önce Lokman Hekim'in 'Bunu tüketen hasta olmaz!' dediği besin olan kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa olan kızılcık aynı zamanda vücuttaki mikrobu atıyor. Hastalığa karşı bağışıklığı güçlendiren kızılcık meyvesi şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Giriş Tarihi: 24.08.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 09:45
Lokman Hekim ’Bunu yiyen hasta olmaz’ diyordu! İşte süper besin...

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

Lokman Hekim ’Bunu yiyen hasta olmaz’ diyordu! İşte süper besin...

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

Lokman Hekim ’Bunu yiyen hasta olmaz’ diyordu! İşte süper besin...

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Lokman Hekim ’Bunu yiyen hasta olmaz’ diyordu! İşte süper besin...

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

Lokman Hekim ’Bunu yiyen hasta olmaz’ diyordu! İşte süper besin...

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

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