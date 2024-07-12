Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor..."

Pıhtılaşma önleyiciler, kanı incelterek pıhtıların çözülmesini sağlar, ancak bazı besinlerin de benzer etkileri olduğu son zamanlarda ortaya çıktı. Bitkilerde bulunan bazı kimyasalların kan pıhtılarının oluşumunu durdurabileceğine veya mevcut pıhtıları çözebileceğine dair kanıtlar vardır. Bu, gelecekteki pıhtı olasılığını azaltabilirse de meyveler tıbbi tedavi olarak kullanılmamalıdır.

