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Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor..."

Kan pıhtısına dair belirtileri hafife almak, hayati tehlike taşıyan önemli bir sonuca neden olabilir. Bu sebeple bir uzman tarafından düzenli kontrol edilen kalp-damar sağlığı kontrolü çok önemlidir. Beslenmenizde yer verebileceğiniz bazı besinler, "doğal kan pıhtısı çözücü" olarak listelenebilir. Bu ayrıntılardır...

Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 09:27
Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor...

Pıhtılaşma önleyiciler, kanı incelterek pıhtıların çözülmesini sağlar, ancak bazı besinlerin de benzer etkileri olduğu son zamanlarda ortaya çıktı. Bitkilerde bulunan bazı kimyasalların kan pıhtılarının oluşumunu durdurabileceğine veya mevcut pıhtıları çözebileceğine dair kanıtlar vardır. Bu, gelecekteki pıhtı olasılığını azaltabilirse de meyveler tıbbi tedavi olarak kullanılmamalıdır.

Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor...

Damar ve Vasküler Enstitüsü'ne göre rutin ve bromelain, pıhtıları doğal olarak çözen en güçlü bitki bazlı gıdalar. International Current Pharmaceutical Journal'da 2012 yılında yayınlanan bir çalışma, elma, limon, soğan, portakal çayları ve takviyelerinin düzenli olarak alınmasının yaralanma sonrası trombüsleri (kan pıhtılarını) önlediğini göstermiştir.

Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor...

Çalışmanın yazarları, tekrarlayan pıhtıları azaltmak ve binlerce insanın hayatını kurtarmak için bu besinlerin ilaç kadar etkili olabileceğini buldu. Damar ve Damar Enstitüsü'ne göre, benzer şekilde doğal ananas tüketmenin son derece olumlu sonuçları olabilir.




Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor...

Çok sayıda çalışma, protein sindiren enzimin pro-inflamatuar moleküllerin oluşumunu engellediğini göstermiştir. Kan pıhtılarını temizlemeye yardımcı olan etkileri de açığa çıkarabilir. Bu, Cellular and Molecular Life Sciences dergisinde yayınlanan erken araştırmalara göre gösterilmiştir.

Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor...

Sağlık kuruluşuna göre, sarımsak, kivi, lahana, ıspanak ve üzüm suyu kan pıhtılarının çözülmesine yardımcı olabilir.

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