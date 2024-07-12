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Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor..."
Meğer ilaç kadar etkiliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Damarlardaki kan pıhtısını doğal olarak çözüyor..."
Kan pıhtısına dair belirtileri hafife almak, hayati tehlike taşıyan önemli bir sonuca neden olabilir. Bu sebeple bir uzman tarafından düzenli kontrol edilen kalp-damar sağlığı kontrolü çok önemlidir. Beslenmenizde yer verebileceğiniz bazı besinler, "doğal kan pıhtısı çözücü" olarak listelenebilir. Bu ayrıntılardır...
Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 09:27