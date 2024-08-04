Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

Meyve ve sebzeleri tüketim öncesi yıkanması gerektiğini herkes biliyordur. Bu yıkama işlemi oldukça basit bir iş gibi gelebilir ancak gerçekten doğru bir şekilde yıkadığınıza emin misiniz? Meyve ve sebzelerin yanlış yıkanması, özellikle idrar yolu enfeksiyonu gibi bazı hastalıkların oluşumuna yol açılabilir. İşte bu hastalıklara yakalanmamak için doğru yıkama yöntemleri…