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Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

Meyve ve sebzeleri tüketim öncesi yıkanması gerektiğini herkes biliyordur. Bu yıkama işlemi oldukça basit bir iş gibi gelebilir ancak gerçekten doğru bir şekilde yıkadığınıza emin misiniz? Meyve ve sebzelerin yanlış yıkanması, özellikle idrar yolu enfeksiyonu gibi bazı hastalıkların oluşumuna yol açılabilir. İşte bu hastalıklara yakalanmamak için doğru yıkama yöntemleri…

Giriş Tarihi: 04.08.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:22
Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

Sağlığımızı korumak için çeşitli besinlerden birçok vitamin ve mineral alıyoruz. Ancak vücudumuza vitamin ve mineralleri sağlıklı bir şekilde alabilmemiz için besinlerin hijyenine de dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmediğimizde E. coli bakterisinin bulaşıp karın krampları, ishal ve kusma gibi rahatsızlıkları yaşamamız maalesef kaçınılmaz olabiliyor.

Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

İLK OLARAK ELLERİNİZİ VE KESME TAHTANIZI YIKAYIN

Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde hazırlamanın yolları vardır. İlk yol ise hazırlık aşamasıdır.

Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

Öncelikle ellerinizi ve kesme tahtanızı güzel bir şekilde yıkamalısınız.

Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

Bu noktada özellikle kesme tahtasının üzerinde bir önceki yemekten kalma kalıntıların olup olmadığına dikkat edin.

Meğer meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyormuşuz! Bu hata enfeksiyona neden oluyor…

YAKLAŞIK 30 SANİYE BOYUNCA SOĞUK SUDA BEKLETİN

Salata malzemelerinin doğranma aşamasında gelindiğinde ise ilk başta kahverengi ve çürük olan kısımları kesin.

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