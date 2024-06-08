Roza Galeri Roza Sağlık Meğer o besin tam bir kolajen deposuymuş! Tükettikçe cildi kaymak gibi yapıyor…

Meğer o besin tam bir kolajen deposuymuş! Tükettikçe cildi kaymak gibi yapıyor…

Kolajen, vücutta en bol bulunan proteinlerden biridir ve cilt, kemikler, kaslar, tendonlar ve bağlar gibi yapısal dokuların ana bileşenidir. Başlıca tipleri Tip I (cilt, kemikler), Tip II (eklem kıkırdağı) ve Tip III (kaslar, damarlar) olarak sınıflandırılır. Kolajen, cildin elastikiyetini ve nemini artırarak kırışıklıkları azaltır, kemik yoğunluğunu destekleyerek osteoporoz riskini düşürür ve kıkırdağı koruyarak eklem ağrılarını hafifletir. Bu protein, vücudun yapısal bütünlüğünü korumasına yardımcı olur ve genel sağlığa önemli katkılar sağlar.