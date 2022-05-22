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Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları
Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları
Güne yorgun başlıyor ve gün boyu da bitkin hissediyorsanız bunun nedeni yaptığınız beslenme hataları ve yemek seçimleriniz olabilir. Yorgun kişilerin enerji almak için sürekli kafein tüketmesi aslında onları daha yorgun yaparken sabahları uykuyu açmak için içilen kahve de yorgunluğun asıl sebebi olabiliyor. İşte en sık yapılan beslenme hataları ve tükettiğinizde uykunuzun gelmesine neden olan başlıca besinler…
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:38
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:38