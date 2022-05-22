Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Bu karbonhidratlar kana anında ve yüklü miktarda karıştığından kan şekerinde ani bir yükselişe ve ardından ise keskin bir düşüşe neden olurlar. Bu durum ise bize yorgun, halsiz ve uykulu hissettirir.