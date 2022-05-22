Roza Galeri Roza Sağlık Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Güne yorgun başlıyor ve gün boyu da bitkin hissediyorsanız bunun nedeni yaptığınız beslenme hataları ve yemek seçimleriniz olabilir. Yorgun kişilerin enerji almak için sürekli kafein tüketmesi aslında onları daha yorgun yaparken sabahları uykuyu açmak için içilen kahve de yorgunluğun asıl sebebi olabiliyor. İşte en sık yapılan beslenme hataları ve tükettiğinizde uykunuzun gelmesine neden olan başlıca besinler…

Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:38
Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

YORGUN HİSSETMENİZE NEDEN OLAN BESLENME HATALARI

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAMAMA

Eğer uyanır uyanmaz kahvaltı yapmadan işe boş bir mideyle gidiyorsanız, kendinizi günün devamında yaşanacak bir enerji çöküşüne hazırlıyorsunuz demektir. Gece boyunca yemek yemediğiniz için vücudunuz bir nevi oruç durumuna geçer ve depolarında bulunan glikojen tükenir bu nedenle de kendinizi yorgun hissedersiniz.

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Depoların ise tekrar dolması için yemek yemeniz gerekmektedir. Genelde kilo vermek isteyen kişiler sabah kahvaltısını atlama eğiliminde olur ve bu öğlen saatinde çok daha acıkmalarına neden olduğundan aşırı yemeleriyle sonuçlanır.

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Sabahları pratik ve hızlı kahvaltılar yaparak bu durumu önleyebilirsiniz. Protein ve sağlıklı karbonhidratların kombinasyonu olarak haşlanmış yumurta ve süzme peynir gibi besinler tercih edebilirsiniz.

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

AŞIRI KARBONHİDRAT TÜKETİMİ

Karbonhidrat vücudun enerji harcamak için kullandığı yakıttır ve kan şekerine karışarak kullanılır. Karbonhidratlar ise yapı itibariyle basit ve kompleks olarak ikiye ayrılır. Basit karbonhidratlar işlenmiş olarak bildiğimiz rafine şekerden üretilmiş paketli gıdalar, şekerli ve beyaz undan yapılmış tatlılar olarak özetlenebilir.

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Meğer yorgunluğunuzun nedeni o yediğiniz besinmiş! İşte tüm vücudun ağrımasına neden olan beslenme hataları

Bu karbonhidratlar kana anında ve yüklü miktarda karıştığından kan şekerinde ani bir yükselişe ve ardından ise keskin bir düşüşe neden olurlar. Bu durum ise bize yorgun, halsiz ve uykulu hissettirir.

SON DAKİKA SON DAKİKA