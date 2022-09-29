Roza Galeri Roza Sağlık Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

Kilo vermek için yapılan diyetler ve egzersizler oldukça zahmetli, yorucu olabilir. Ancak her noktaya dikkat ettiğiniz halde hala kilo vermekte zorluk yaşıyorsanız bunun nedeni tükettiğiniz besinlerde olabilir. Çünkü yediğimiz her yiyeceğiniz kilomuz üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle kilo verme çabası içerisindeyken bu yiyeceklerden kaçınmanız büyük önem taşıyor…

Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:09
Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

PATATES KIZARTMASI VE PATATES CİPSİ

Bütün patates çeşitleri sağlıklı ve doyurucudur.

Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

Ancak patates kızartması ve patates cipsi değildir.

Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

Kalorileri çok yüksektir ve bu yiyeceklerden farkında olmadan çok fazla tüketebilirsiniz.

Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

Gözlemsel çalışmalarda, patates kızartması ve patates cipsi tüketmek kilo alımı ile doğrudan ilişkilendirilmiştir.

Metabolizmanın durmasına neden oluyor! Kilo verememenizin ardında olan besin…

Hatta bir çalışma, patates cipsinin porsiyon başına diğer yiyeceklerden daha fazla kilo alımına katkıda bulunabileceğini bile göstermekte.

SON DAKİKA SON DAKİKA