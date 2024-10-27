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Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Kabızlık, sindirim sistemi sorunları ve zayıf bağışıklık, modern yaşamda birçok kişinin sıkça karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, her gün düzenli olarak tüketilecek basit bir besinle bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtiyor. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, bağırsak sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini güçlendiren bu besinin etkilerine dikkat çekiyor. Hem sindirim sorunlarına hem de genel sağlığa katkı sağlayan bu doğal yöntemi hayatınıza dahil ederek siz de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:48
Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Günümüzde çoğu kişinin bağırsaklarıyla ilgili sorunları olduğu görülüyor ancak uzmanlara göre temel bir besin maddesi bu sorununuzu çözebilir.

Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Bir gastroenterolog olan Doktor Joseph Salhab, bağırsak, karaciğer ve pankreas uzmanıdır.

Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Dr. Salhab, tek bir temel besinle 'bağırsaklarınızı ve karaciğerinizi güçlendirmenin' bir yolunun olduğunu açıkladı.

Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Dr. Salhab, yapılan çalışmaların bağırsak ve karaciğer sağlığı için 'çok önemli' olan belirli bir vitamine yönelik 'besin gereksinimlerini düzenli olarak karşılayan kişilerde, bazı bağırsak hastalıklarına ve yağlı karaciğer hastalıklarına yakalanma oranının daha düşük olduğunu' gösterdiğini belirtiyor.

Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Yağlı karaciğer hastalığı, 'dünya çapında karaciğer hastalıklarının bir numaralı nedeni ' olarak tanımlanıyor.

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