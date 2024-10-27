Mide doktoru açıkladı: Kabızlığı bitirip bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün 1 adet tüketirseniz...

Kabızlık, sindirim sistemi sorunları ve zayıf bağışıklık, modern yaşamda birçok kişinin sıkça karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, her gün düzenli olarak tüketilecek basit bir besinle bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtiyor. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, bağırsak sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini güçlendiren bu besinin etkilerine dikkat çekiyor. Hem sindirim sorunlarına hem de genel sağlığa katkı sağlayan bu doğal yöntemi hayatınıza dahil ederek siz de sağlığınızı koruyabilirsiniz.