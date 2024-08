Çoğu insan çiğ et ve balığın sağlığa yönelik tehlikelerinin farkında olsa da, birçok kişi taze ürünleri "güvenli" olarak kabul eder. Ancak her yıl, on kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor ve bu gıda kaynaklı hastalık vakalarının yaklaşık %46'sı sebze ve meyve yemekten kaynaklanıyor.