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"Mucize altın çay" diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

Pankreas insülin adı verilen bir hormon salgılar. Bununla birlikte, tip 2 diyabeti olan kişilerde bu mekanizmanın işleyişi bozulur. Tedavi edilmediği takdirde dengesiz kan şekeri seviyeleri ortaya çıkar ve çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:09
Mucize altın çay diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, yemek yedikten sonra kan şekeri yükselir, ancak papatya çayı içerek kan şekerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Tip 2 diyabeti olan insanlar günde üç fincan papatya çayı içebilirlerse kan şekerlerini (şeker) kontrol edebilirler. Bu, Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışmada ortaya çıktı.

Mucize altın çay diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının glisemik kontrolü ve antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini inceledi. Hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan veya geciktiren kimyasallar antioksidanlardır.

Mucize altın çay diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

Altmış dört katılımcının hepsi otuz ila altmış yaşları arasında ve tip 2 diyabeti vardı. Sekiz hafta boyunca her yemekten sonra üç kez günde papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu prosedürü takip etti, ancak su içmek yerine bunun yerine içtiler.

Mucize altın çay diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

Diabetes.co.uk, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığını ve kontrol grubuna kıyasla toplam antioksidan kapasitesini önemli ölçüde artırdığını yazdı.

Mucize altın çay diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

Glike edilmiş hemoglobin, HbA1c olarak bilinir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içinde bulunan bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" oluşturur.

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