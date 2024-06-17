Roza
Galeri
Roza Sağlık
"Mucize altın çay" diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor
"Mucize altın çay" diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor
Pankreas insülin adı verilen bir hormon salgılar. Bununla birlikte, tip 2 diyabeti olan kişilerde bu mekanizmanın işleyişi bozulur. Tedavi edilmediği takdirde dengesiz kan şekeri seviyeleri ortaya çıkar ve çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.
Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:09