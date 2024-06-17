"Mucize altın çay" diyabetin çaresi çıktı! Yemekten sonra bir bardak içenin kan şekeri dengeleniyor

Altmış dört katılımcının hepsi otuz ila altmış yaşları arasında ve tip 2 diyabeti vardı. Sekiz hafta boyunca her yemekten sonra üç kez günde papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu prosedürü takip etti, ancak su içmek yerine bunun yerine içtiler.

