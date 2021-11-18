Mucize içecek! Yükselen tansiyonu iki saat içinde düşürüyor

Yüksek tansiyon, ülkemizdeki her üç kişiden birinde görülen oldukça sık görülen bir hastalık. Üstelik kan damarlarında ve basıncında hayati sonuçlara neden olan bu hastalığı önlemenin yanı sıra yükselme durumunda da müdahale edebileceğiniz bazı doğal çareler bulunuyor.

Erken önlem olmak bu sorunu ortadan kaldırabilir. Yapılan araştırmalar, bir içeceğin, alımdan sonraki iki saat içinde kan damarı işlevini ve kan basıncını önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir.

Yüksek tansiyon hipertansiyon olarak da bilinen, yavaş yavaş kalbin doğru işlevini engelleyen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, bireyleri kalp krizi ve felce yatkın hale getirir. Neyse ki, bazı meyvelerin güçlü tansiyon düşürücü etkileri vardır. Özellikle bu içecek, kan basıncını ve kan damarı işlevini iyileştirerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Journal of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yabanmersini damar sağlığını da iyileştirebilir.

Araştırmacılar, sadece 200 gram yaban mersini tüketmenin sistolik kan basıncını düşürmeye ve kan damarı sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu. Bu etkileri, bir ay boyunca her gün 40 erkeğe yaban mersini içeceği sunduktan sonra incelediler. Diğer katılımcılara karşılaştırma amacıyla bir kontrol içeceği verildi.