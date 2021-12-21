Mucize liste! İşte kabızlık sorununu bitiren 4 adım

Bağırsak sağlığı, hayatınızın düzenli ilerlemesi için en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Üstelik yalnızca zihinsel ve bilişsel sağlığınızı değil, aynı zamanda kan basıncı, damar sağlığı gibi oldukça hayati alanları da etkiliyor. Bu nedenle kabızlık gibi yaygın görülen bağırsak sorunlarının, uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak ise aslında günlük beslenme standartlarınızı düzenlemeniz kadar kolay olabilir. Örneğin; çok fazla işlenmiş gıda veya alkol gibi zararlı alışkanlıklar, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyerek hiç beklemediğiniz sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Peki bu noktada, sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak için neler yapılması, yiyecekler arasından en çok hangilerinin seçilmesi gerekiyor? Uzmanlar, bunlar için sağlıklı bir beslenme planı hazırlamayı kolaylaştıracak birkaç tavsiyede bulunuyor. İşte kabızlığı ortadan kaldıran, sağlıklı bağırsaklara sahip olmanızı o besinler…

ANA YEMEKLERE BAKLİYAT DESTEĞİ Fasulye, barbunya veya börülce gibi baklagil ürünleri, ayrıca mercimek gibi bakliyatlar, bağırsak sağlığınızı büyük oranda destekler. Pittsburgh'da bir beslenme uzmanı olan Laura M. Ali, bakliyatların bağırsaklarda prebiyotik bir düzen sağlayarak bağırsaklardaki probiyotiklerin beslenmesini sağladığını belirtti.

Ali, "Nohut, siyah fasulye , barbunya ve mercimek, mide-bağırsak yolunuz boyunca çalışan ve probiyotiklerle birlikte çalışarak sindirime yardımcı olan mükemmel lif kaynaklarıdır" diyor.