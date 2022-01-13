Mucize yağ karışımı! Kötü kolesterolü %26 oranında düşürüyor

Yüksek kolesterol, dünya nüfusunun en çok etkilendiği rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Fakat doğru beslenme ve dikkatli bir yaşam tarzı ile bu durum önlenebilir. Ortaya çıktıktan sonra ise dikkatli bir hayat tarzı ile bu durumla baş edebilmenizi sağlayabilecek birkaç püf noktası bulunuyor.

Doymuş yağlar, uzun bir süredir yüksek kolesterolün en önemli kaynaklarından biri olarak gösterilse de bu tüm yağlardan uzak durulması gerektiği anlamına gelmiyor. Bazı bitkisel bazlı yağlar, yüksek kolesterol üzerinde çok daha faydalı etkilere sahip olması nedeniyle beslenmeye dahil edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Yapılan son çalışmalarda, pirinç kepeği yağı ve susam yağını bir araya getirmenin iyi kolesterolü artırırken kötü kolesterolü düşürdüğü tespit edildi. Bu nedenle doğru bir karışım düzeyini yakalayarak ve doğru şekilde kullanarak oldukça faydalı etkilerini yaşayabilirsiniz.

Science Daily'nin bahsettiği bir araştırmaya göre; susam ve pirinç kepeği karışımını yemek pişirirken kullanan kişilerde kan basıncının düştüğü ve kolesterol seviyelerinin iyileştiği tespit edildi.

American Heart Association (Amerikan Kalp Derneği) tarafından 2021 yılında yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) ile ilgili yapılan bilimsel araştırma oturumlarında sunulan bu araştırma, bu yağları birleştirmenin bazı durumlarda yüksek tansiyon ilacı kadar iyi çalıştığını ortaya koydu.