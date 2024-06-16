Roza Galeri Roza Sağlık Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: "%82 oranla..."

Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: "%82 oranla..."

Bal arılarının mucizevi etkileri, binlerce yıldır şifa kaynağı ballarının dışında bambaşka bir konuda da öne çıktı. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmaya göre, potansiyel olarak kanser taraması için hayat kurtarıcı yeni bir yöntemin kaynağı olabilirler. İşte kanserin çaresi olacak o çalışma…