Roza Galeri Roza Sağlık Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: "%82 oranla..."

Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: "%82 oranla..."

Bal arılarının mucizevi etkileri, binlerce yıldır şifa kaynağı ballarının dışında bambaşka bir konuda da öne çıktı. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmaya göre, potansiyel olarak kanser taraması için hayat kurtarıcı yeni bir yöntemin kaynağı olabilirler. İşte kanserin çaresi olacak o çalışma…

Giriş Tarihi: 16.06.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 16:34
Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: %82 oranla...

Araştırmacılar, bal arılarının insan nefesindeki akciğer kanseri ile ilişkili kimyasalları tespit edebileceğini öğrendi. Arılar, insan nefesindeki akciğer kanseri belirtisini %82 gibi dikkate değer bir başarı oranıyla tespit edebildi,

Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: %82 oranla...

Biosensors and Bioelectronics dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre; elde edilen bu veriler kanser tedavisi konusunda çığır açıcı bir gelişme olabilir.

Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: %82 oranla...

Araştırmacılar; "Bu sonuçlar, bal arısı koku alma sisteminin insan akciğer kanserini tespit etmek için hassas bir biyolojik gaz sensörü olarak kullanılabileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: %82 oranla...

MSU profesörü Debajit Saha "Arıların koku alma duyusu köpeklerinki gibi inanılmazdır" diyerek yaptıkları çalışmanın önemine değindi.

Mucizelerine bir yenisi daha eklendi! Bakın bal arıları akciğer kanserini nasıl tespit ediyormuş: %82 oranla...

MSU Mühendislik Fakültesi ve MSU Kantitatif Sağlık Bilimi ve Mühendislik Enstitüsü'nde yardımcı doçent olan Saha, bal arılarının sağlıklı bir kişinin nefesindeki kimyasallarla akciğer kanseri olan bir kişinin nefesindeki kimyasalları ayırt edip edemeyeceğini belirlemeye çalıştı.

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