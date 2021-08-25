Mutluluğa giden yolu bulduk! İşte depresyonu yok eden süper besin

Beyniniz ve vücudunuz genellikle iki farklı dalga boyunda çalışıyormuş gibi hissedebilir: bazen, beyniniz hala yapacak işiniz olduğunu bildiğinde vücudunuz size şekerleme yapmanızı söyler veya mideniz sadece birkaç atıştırmalık isteyebilir. Ancak, ruh halinize gelince, yemek seçimleriniz ve duygularınız düşündüğünüzden çok daha fazla ilişkilidir.

Yağlı bir tabak patates kızartması veya şekerli atıştırmalık, geçici olarak kötü bir ruh halini hafifletebilirken, uzun vadeli mutluluk nadiren bir fast food menüsüyle sağlanır. Neyse ki, her lokmada daha mutlu ve daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilecek, ruh halini iyileştirici faydaları kanıtlanmış birçok yiyecek var. Bu nedenle, size çok lezzetli görünen o fast food menüsünden önce, sizi mutlu eden bu yiyecekleri menünüze ekleyin.

FASULYE Fasulye, mutluluk hormonu, serotonin salınımını artırmaya yardımcı olan magnezyum açısından zengin bir besindir. Üstelik sadece bununla kalmaz, bu küçük ama güçlü fasulye tanecikleri antioksidan bakımından zengindir ve demir, lif, bakır, çinko ve potasyum gibi sizin için iyi olan diğer besinlerle yüklüdür.

TRANÇA BALIĞI Sizi mutlu eden en iyi yiyecek seçeneklerinden biri de trança balığı. Buğulanmış trança balığı, etkileyici miktarda protein içerir ve serotonin seviyenizi etkiler. Ayrıca, Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir Avustralya araştırması olan Ortak Gıdaların Doygunluk İndeksi'ne göre en doyurucu gıdalardan biri olarak sıralanmıştır.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ Hormonlarınız fazla arttığında (PMS, iş yerinde stres veya mutsuzluk), karbonhidrat açısından zengin yiyecekler istemeniz oldukça normaldir. Çünkü bunlar hormonal hız treninizi rahatlatmaya yardımcı olur. Ancak kurabiyeler sizi tam tahıllı ekmek gibi karmaşık bir karbonhidrat kadar mutlu etmez. Bununla birlikte, çerezlerin aksine, bu tam tahıllar bağırsaklarınızdaki iyi bakteri sayısını artırabilir ve bu da ruh halinizi derinden etkileyebilir.