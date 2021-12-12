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Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Sigaranın sağlığımıza olumsuz etkileri sayılmak kadar fazladır. Özellikle sigara dumanı bile içeriğinde kanserojen olan 4800'den fazla madde içeriyor. Bu bağımlılık yüzünden çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Solunum sistemi hastalıkları, kanser, diyabet gibi bulaşıcı olmayan ama bütün organları etkileyebilen hastalıklara da zemin hazırlıyor. Peki sigarayı bırakmak isteyenler hangi gıdaları tüketmeli? İşte ciğerlerin temizlenmesini sağlayan gıdalar...

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:57
Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.

Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

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