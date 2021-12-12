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Nikotini dışarı attığı ortaya çıktı! İşte ciğerlerin temiz kalmasını sağlayan gıda...

Sigaranın sağlığımıza olumsuz etkileri sayılmak kadar fazladır. Özellikle sigara dumanı bile içeriğinde kanserojen olan 4800'den fazla madde içeriyor. Bu bağımlılık yüzünden çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Solunum sistemi hastalıkları, kanser, diyabet gibi bulaşıcı olmayan ama bütün organları etkileyebilen hastalıklara da zemin hazırlıyor. Peki sigarayı bırakmak isteyenler hangi gıdaları tüketmeli? İşte ciğerlerin temizlenmesini sağlayan gıdalar...

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:57 PAYLAŞ