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Nörologlar "beynin kalkanı" diyor! Haftada bir kere mutlaka yediğinizde hafızayı yeniliyor

Her gün tüketilen besinler, beynin de ana besleyicileri arasında yerini alıyor. Gün içerisinde kendinizi yorgun, yaptığnız işlerde yetersiz hissettiğinizde beyninizin yeterince beslenemediğini düşündünüz mü? İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için hem beyni hem hafızayı yenileyen besinlerden bazıları, kapasitenizi de büyük oranda artırırken, ilerleyen yaşlarda olası bir beyin rahatsızlığına karşı da koruma sağlayacaktır. İşte o gıdalar...

Giriş Tarihi: 21.09.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 09:04
Nörologlar beynin kalkanı diyor! Haftada bir kere mutlaka yediğinizde hafızayı yeniliyor

Beyin yaşla birlikte hücrelerini doğal olarak kaybetmeye başlar ve yaşlandıkça bilişsel gerileme ve bozukluklar ortaya çıkar.

Nörologlar beynin kalkanı diyor! Haftada bir kere mutlaka yediğinizde hafızayı yeniliyor

Alzheimer ve Demans gibi bu rahatsızlıklar, doğru beslenme sistemi ile önlenebilir. Üstelik hem bugün hem de uzun vadede zinde kalmanızı sağlar.

Nörologlar beynin kalkanı diyor! Haftada bir kere mutlaka yediğinizde hafızayı yeniliyor

Nörobilimci Sonja K. Billes, tıp uzmanları ve doktorların, beyin biz yaşlandıkça yeni hücreler üretemediği için, yaşlanmayla ilişkili genel ve doğal bilişsel düşüşe oldukça aşinadır açıklamasında bulunuyor.

Nörologlar beynin kalkanı diyor! Haftada bir kere mutlaka yediğinizde hafızayı yeniliyor

Uzmanlar; nöronlar olarak bilinen beyin hücrelerinin yaşamın ilerleyen dönemlerinde iletişim kuramayabileceğine vurgu yapıyor. Bu düşüş birçok kişi tamamen doğaldır. Fakat bilişsel işlevi, hafıza keskinliğini, konsantrasyon ve odaklanmayı etkileyen zayıflamış nörolojik aktiviteye neden olabilir.

Nörologlar beynin kalkanı diyor! Haftada bir kere mutlaka yediğinizde hafızayı yeniliyor

BESLENME VE BEYİN SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Beyin sağlığında yaşa bağlı olarak meydana gelen doğal azalmayı durdurmak için yapılabilecek en önemli şey; beslenme sistemini değiştirmek olabilir.

İyi bir uyku, stres yönetimi ve beyin dostu yiyecekler tüketmek, bu konudaki en önemli noktalar arasında bulunur. Bu yaşam tarzı değişiklikleri, yaşlandıkça daha iyi bilişsel bir işlev sunar.

İyi bir uyku, stres yönetimi ve beyin dostu yiyecekler tüketmek, bu konudaki en önemli noktalar arasında bulunur. Bu yaşam tarzı değişiklikleri, yaşlandıkça daha iyi bilişsel bir işlev sunar.

Fakat aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği bazı beyin güçlendirici besinler bulunur.

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