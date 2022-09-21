Nörologlar "beynin kalkanı" diyor! Haftada bir kere yediğinizde hafızayı yeniliyor

BESLENME VE BEYİN SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Beyin sağlığında yaşa bağlı olarak meydana gelen doğal azalmayı durdurmak için yapılabilecek en önemli şey; beslenme sistemini değiştirmek olabilir.

İyi bir uyku, stres yönetimi ve beyin dostu yiyecekler tüketmek, bu konudaki en önemli noktalar arasında bulunur. Bu yaşam tarzı değişiklikleri, yaşlandıkça daha iyi bilişsel bir işlev sunar.

İyi bir uyku, stres yönetimi ve beyin dostu yiyecekler tüketmek, bu konudaki en önemli noktalar arasında bulunur. Bu yaşam tarzı değişiklikleri, yaşlandıkça daha iyi bilişsel bir işlev sunar.

Fakat aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği bazı beyin güçlendirici besinler bulunur.