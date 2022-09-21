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Nörologlar "beynin kalkanı" diyor! Haftada bir kere yediğinizde hafızayı yeniliyor
Nörologlar "beynin kalkanı" diyor! Haftada bir kere yediğinizde hafızayı yeniliyor
Her gün tüketilen besinler, beynin de ana besleyicileri arasında yerini alıyor. Gün içerisinde kendinizi yorgun, yaptığnız işlerde yetersiz hissettiğinizde beyninizin yeterince beslenemediğini düşündünüz mü? İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için hem beyni hem hafızayı yenileyen besinlerden bazıları, kapasitenizi de büyük oranda artırırken, ilerleyen yaşlarda olası bir beyin rahatsızlığına karşı da koruma sağlayacaktır. İşte o gıdalar...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 09:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 09:49