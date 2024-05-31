Nörologlar "zehir gibi hafızanın" sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

Uzmanlar, beyin hücrelerinin ilerleyen yaşlarda iletişim kuramayabileceğine dikkat çekiyor. Birçok kişi için bu düşüş normaldir. Hafıza keskinliği, konsantrasyon ve odaklanma, bilişsel işlevinin bir sonucu olarak zayıflamış nörolojik aktiviteye neden olabilir.











