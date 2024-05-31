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Nörologlar "zehir gibi hafızanın" sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

Bilişsel işleyiş, her gün tükettiğimiz besinler tarafından önemli ölçüde etkilenir. Örneğin; "daha uyanamadım" sözünü veya sıklıkla aç karnına yaptığınız işlerde başarısız olduğu anları yaşadığınız olmuştur. Bu durum, beyninizin yeterli enerji almadığını gösterir. Beslenme ve beyin arasındaki ilişki yaşlandıkça daha net hale gelir. Peki zehir gibi bir hafızanın sırrı nedir? Cevabını nörologlar verdi...

Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:29
Nörologlar zehir gibi hafızanın sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

Bilişsel gerileme ve bozukluklar, yaşlandıkça beyin hücrelerini kaybetme sonucunda ortaya çıkar.


Nörologlar zehir gibi hafızanın sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

Doğru beslenme, Alzheimer ve Demans gibi hastalıkları önleyebilir. Ayrıca bugün ve gelecekte zinde kalmanızı sağlar.



Nörologlar zehir gibi hafızanın sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

Nörobilimci Sonja K. Billes'e göre, tıp uzmanları ve doktorlar yaşlandıkça beyin yeni hücreler üretemediği için genel ve doğal bilişsel düşüşe oldukça aşna olduklarını belirtti.




Nörologlar zehir gibi hafızanın sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

Uzmanlar, beyin hücrelerinin ilerleyen yaşlarda iletişim kuramayabileceğine dikkat çekiyor. Birçok kişi için bu düşüş normaldir. Hafıza keskinliği, konsantrasyon ve odaklanma, bilişsel işlevinin bir sonucu olarak zayıflamış nörolojik aktiviteye neden olabilir.





Nörologlar zehir gibi hafızanın sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...

BESLENME VE BEYİN SAĞLIĞI ARASI

Yaşa bağlı olarak insan sağlığında meydana gelen doğal azalmayı durdurmak için yapılabilecek en önemli şey beslenme sistemini değiştirmek olabilir.

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