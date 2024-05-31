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Nörologlar "zehir gibi hafızanın" sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...
Nörologlar "zehir gibi hafızanın" sırrını paylaştı! Beyni yeniliyor, her gün mutlaka yiyin...
Bilişsel işleyiş, her gün tükettiğimiz besinler tarafından önemli ölçüde etkilenir. Örneğin; "daha uyanamadım" sözünü veya sıklıkla aç karnına yaptığınız işlerde başarısız olduğu anları yaşadığınız olmuştur. Bu durum, beyninizin yeterli enerji almadığını gösterir. Beslenme ve beyin arasındaki ilişki yaşlandıkça daha net hale gelir. Peki zehir gibi bir hafızanın sırrı nedir? Cevabını nörologlar verdi...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:29