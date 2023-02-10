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Nörologların "beyin sağlığını koruyor" dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı

Kendinizi zihinsel olarak yorgun, bitkin hissettiğiniz dönemlerde aslında beslenme sisteminin bu konuda ne kadar etkin olabileceğini göz önünde bulundurmak, son düşündüğümüz şeylerden biri olabiliyor. Fakat uzmanlar, beyni hem ilerleyen yaşlarda hem de günlük yaşamda korumanın hayati olduğuna vurgu yapıyor. İşte her daim enerjisi tam bir beyin için tüketebileceğiniz o besinler...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 16:32
Nörologların beyin sağlığını koruyor dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı

Beyin yaşla birlikte hücrelerini doğal olarak kaybetmeye başlar ve yaşlandıkça bilişsel gerileme ve bozukluklar ortaya çıkar.

Nörologların beyin sağlığını koruyor dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı

Alzheimer ve Demans gibi bu rahatsızlıklar, doğru beslenme sistemi ile önlenebilir. Üstelik hem bugün hem de uzun vadede zinde kalmanızı sağlar.

Nörologların beyin sağlığını koruyor dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı

Nörobilimci Sonja K. Billes, tıp uzmanları ve doktorların, beyin biz yaşlandıkça yeni hücreler üretemediği için, yaşlanmayla ilişkili genel ve doğal bilişsel düşüşe oldukça aşinadır açıklamasında bulunuyor.

Nörologların beyin sağlığını koruyor dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı

Uzmanlar; nöronlar olarak bilinen beyin hücrelerinin yaşamın ilerleyen dönemlerinde iletişim kuramayabileceğine vurgu yapıyor. Bu düşüş birçok kişi tamamen doğaldır. Fakat bilişsel işlevi, hafıza keskinliğini, konsantrasyon ve odaklanmayı etkileyen zayıflamış nörolojik aktiviteye neden olabilir.

Nörologların beyin sağlığını koruyor dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı

BESLENME VE BEYİN SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Beyin sağlığında yaşa bağlı olarak meydana gelen doğal azalmayı durdurmak için yapılabilecek en önemli şey; beslenme sistemini değiştirmek olabilir.

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