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Nörologların "beyin sağlığını koruyor" dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı
Nörologların "beyin sağlığını koruyor" dediği o gıda! Hafızayı her daim keskin kılan şifa kaynağı
Kendinizi zihinsel olarak yorgun, bitkin hissettiğiniz dönemlerde aslında beslenme sisteminin bu konuda ne kadar etkin olabileceğini göz önünde bulundurmak, son düşündüğümüz şeylerden biri olabiliyor. Fakat uzmanlar, beyni hem ilerleyen yaşlarda hem de günlük yaşamda korumanın hayati olduğuna vurgu yapıyor. İşte her daim enerjisi tam bir beyin için tüketebileceğiniz o besinler...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 16:32