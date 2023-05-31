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O bölgedeki ağrı B12 depolarının boşaldığının habercisi! Kimse bilmiyor ama bu takviye en zengin B12 deposu
O bölgedeki ağrı B12 depolarının boşaldığının habercisi! Kimse bilmiyor ama bu takviye en zengin B12 deposu
B12 vitamini, vücudumuzun sağlıklı sinir sistemi fonksiyonu ve kırmızı kan hücreleri üretimi için gereklidir. B12 vitamini eksikliği, sinir hasarı, anemi ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulundurmak önemlidir.
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:08