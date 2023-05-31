O bölgedeki ağrı B12 depolarının boşaldığının habercisi! Kimse bilmiyor ama bu takviye en zengin B12 deposu

Bununla birlikte, B12 vitamini takviyeleri de eksikliği tedavi etmek veya önlemek için kullanılabilir. B12 vitamini takviyeleri tablet, kapsül, damla veya enjeksiyon şeklinde bulunabilir. Bunları kullanmadan önce bir sağlık uzmanıyla konuşmanız önemlidir, çünkü B12 vitamini takviyesi gerekip gerekmediğinizi belirlemek ve doğru dozu önermek için sağlık durumunuz ve beslenmeniz göz önüne alınmalıdır.