Roza Galeri Roza Sağlık Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

Yaşlılığa neden olabilecek birçok etken mevcut. Hem çevresel hem de genetik faktörler, bu konuda yaşamı zorlaştıran konular arasında bulunuyor. Fakat sağlıksız bir yaşlanmaya neden olan, hücre yenileme kapasitesini büyük oranda düşüren en önemli etkenlerden biri; beslenme sistemi. İşte erkenden yaşlanmanıza neden olacak o tehlike dolu besin...

Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:06
Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

Aknelerin oluşmasının yanı sıra yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler bulunuyor. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunu belirtiyor.

Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu belirtiyor.

Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

Özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor. İşte ağzınıza sürmemeniz gereken o besinler…

Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

İŞLENMİŞ ET

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor.

Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...

Örneğin; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA