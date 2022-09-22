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Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...
Olduğunuzdan onlarca yaş daha fazla görünmeye neden oluyor! Yaşlanmayı kabusa dönüştüren o besin...
Yaşlılığa neden olabilecek birçok etken mevcut. Hem çevresel hem de genetik faktörler, bu konuda yaşamı zorlaştıran konular arasında bulunuyor. Fakat sağlıksız bir yaşlanmaya neden olan, hücre yenileme kapasitesini büyük oranda düşüren en önemli etkenlerden biri; beslenme sistemi. İşte erkenden yaşlanmanıza neden olacak o tehlike dolu besin...
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:06