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Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!

Dünya çapında ölümlerin en önemli nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar geliyor. Günümüzdeki yoğun stres, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme gibi etkenler bu rahatsızlıkların yayılmasındaki en büyük neden. Ancak vücudumuz bize her zaman farkına varamasak da sürekli olarak sinyaller gönderir. Önemsiz sanıp görmezden geldiğimiz bazıları ise çok ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Kalp rahatsızlıkları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmekte olup bize de uyarı sinyalleri gönderir. İşte kalp krizinin belirtileri…

Giriş Tarihi: 04.08.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:52
Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!

TÜKENMİŞLİK HİSSİ

Tükenmişlik hissi sadece yeterince uyuyamamakla ilgili değildir.

Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!

Sürekli olarak hissedilen yorgunluk bazen de kalp hastalıklarının habercisi olabilir.

Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!

Kalp atışlarında ortaya çıkabilecek aksaklıklar kan akışını da doğrudan etkilemektedir.

Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!

Kardiyovasküler rahatsızlıklar kalbin daha çok çalışmasına neden olabilir.

Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!

Bu durum ise kendinizi sebepsiz yere hem gündüz hem de geceleri yorgun hissetmenize neden olabilir.

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