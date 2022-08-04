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Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!
Önemsiz sandığımız o belirti kalp krizinin habercisi! Çoğu kişi yaşıyor hayatı tehdit ediyor!
Dünya çapında ölümlerin en önemli nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar geliyor. Günümüzdeki yoğun stres, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme gibi etkenler bu rahatsızlıkların yayılmasındaki en büyük neden. Ancak vücudumuz bize her zaman farkına varamasak da sürekli olarak sinyaller gönderir. Önemsiz sanıp görmezden geldiğimiz bazıları ise çok ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Kalp rahatsızlıkları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmekte olup bize de uyarı sinyalleri gönderir. İşte kalp krizinin belirtileri…
Giriş Tarihi: 04.08.2022 08:38
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:52