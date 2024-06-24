Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

Hepimiz beslenmemizin sağlığımız için büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Peki beslenme alışkanlıklarımız sağlığımız için uygun mu? Onkoloji Diyetisyeni olan Nichole Andrews düzenli ve dengeli beslenmenin kanser hastalığı için neden hayati bir önem taşıdığını anlatarak hangi besinlerin kansere davetiye çıkardığını açıkladı..