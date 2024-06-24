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Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

Hepimiz beslenmemizin sağlığımız için büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Peki beslenme alışkanlıklarımız sağlığımız için uygun mu? Onkoloji Diyetisyeni olan Nichole Andrews düzenli ve dengeli beslenmenin kanser hastalığı için neden hayati bir önem taşıdığını anlatarak hangi besinlerin kansere davetiye çıkardığını açıkladı..

Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 15:25
Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

Onkoloji Diyetisyeni Nichole Andrews, her gün tükettiğimiz birkaç besinin aslında her gün tümör oluşumuna katkıda bulunduğunu belirtti. Vücudunuzun kanser için adeta üreme alanı olmasını istemiyorsanız, mutlaka uzak durmanız gereken besinleri sizler için açıkladı.

Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

BİLİNÇSİZCE KULLANILAN TAKVİYELER

Nichole Andrews, kilo vermek için öğünlerin azaltılması yerine takviye almanın zararlı olabileceğini ifade ederek bu tarz tablet ya da içeceklerin kanser riskini artırabileceğini söyledi.

Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

Aynı zamanda Andrew, serbest radikaller hakkında da bilgi verdi. Serbest radikallerin hücre DNA'sına zarar verdiğini ve kanserin ilk adımı olan onarılmayan hasar görmüş hücrelere yol açabileceğini söyledi.

Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

Günlük alınması gereken değerin %200'ü üzerindeki olan takviyelerin serbest radikal görevi gördüğünü ifade etti.

Onkolog diyetisyeni açıkladı: Tek lokması bile kanser riskine tavan yaptırıyor! Lezzeti ölüme sürüklüyor…

İŞLENMİŞ ET

Pastırma, sosis, jambon ve salamura et gibi işlenmiş etlerin genelinde kolorektal kanser gibi hastalıklara neden olabilir.

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