Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

BAŞ AĞRISI

Birçok ağrı çeşidi arasında en çok öne çıkan ve neredeyse istisnasız herkesin deneyimlediği baş ağrısı, hafif olabileceği gibi dayanılmaz boyutlara da ulaşabilir. Genetik faktörlerin büyük rolu olmasının yanı sıra çevresel etkenler de baş ağrısına neden olabilmektedir. Uzun süreli açlık ve susuzluk baş ağrısına neden olan çevresel faktörlerin başında gelir.