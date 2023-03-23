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Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

Baş ağrısı hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum. Özellikle Ramazan'ın gelişiyle birlikte uzun saatler tutulan oruç, açlık ve susuzlukla birlikte baş ağrısına yol açabliyor. Ancak bu durumu ilaçsız geçirmenin de yolları mümkün. Önereceğimiz bu yöntemler sayesinde oruç tutarken baş ağrınızı dindirebilirisiniz. İşte en etkili ilaçsız ağrı kesiciler...

Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:05
Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanların sıklıkla yaşadığı baş ağrıları tüm günü zehir edebiliyor. İşte ilaçsız yemeksiz bu ağrıları dindirmenin yöntemi…

Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

AĞRI NEDİR? NEDEN OLUR?

Ağrı bizler için bir çeşit uyarı sistemidir. Savunma mekanizması olarak da adlandırabileceğimiz ağrı, bedenimizin çeşitli noktalarında oluşan veya oluşabilecek hasarlara karşı bizi tetikte tutmaya yarar. Ağrı düzeyi değişiklik gösterebileceği gibi ağrı eşiği de kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

Ağrı hissedildiğinde yaygın olarak yapılan ilk eylem hareketi kesmektir. Örneğin dizi ağrıyan bir birey yürümek yerine oturmayı tercih edebilir. Ancak genelde orta düzeyde yapılan hareketler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

Yoğun ağrı deneyimleyen bireylerde bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi yan etkiler de gözlenebilir. Düzenli olarak belirli bölgesinde ağrı deneyimleyen kişilerin uzmanlara başvurması önerilmektedir.

Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...

BAŞ AĞRISI

Birçok ağrı çeşidi arasında en çok öne çıkan ve neredeyse istisnasız herkesin deneyimlediği baş ağrısı, hafif olabileceği gibi dayanılmaz boyutlara da ulaşabilir. Genetik faktörlerin büyük rolu olmasının yanı sıra çevresel etkenler de baş ağrısına neden olabilmektedir. Uzun süreli açlık ve susuzluk baş ağrısına neden olan çevresel faktörlerin başında gelir.

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