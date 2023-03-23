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Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...
Oruçluyken baş ağrınızı dindirmenin yolları! Ağrı kesicilerden bile daha etkili...
Baş ağrısı hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum. Özellikle Ramazan'ın gelişiyle birlikte uzun saatler tutulan oruç, açlık ve susuzlukla birlikte baş ağrısına yol açabliyor. Ancak bu durumu ilaçsız geçirmenin de yolları mümkün. Önereceğimiz bu yöntemler sayesinde oruç tutarken baş ağrınızı dindirebilirisiniz. İşte en etkili ilaçsız ağrı kesiciler...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:05