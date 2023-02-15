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Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat
Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat
Son yapılan araştırmalardan biri; ilerleyici bir beyin bozukluğu olan Parkinson rahatsızlığı ile bağırsak bakterileri arasında "güçlü bir bağlantı" keşfetti. Bu çalışma, hastalığın ilerleyişini anlayarak durdurma konusunda büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:15