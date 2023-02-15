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Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat

Son yapılan araştırmalardan biri; ilerleyici bir beyin bozukluğu olan Parkinson rahatsızlığı ile bağırsak bakterileri arasında "güçlü bir bağlantı" keşfetti. Bu çalışma, hastalığın ilerleyişini anlayarak durdurma konusunda büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:15
Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat

Surrey Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Parkinson hastalığının bağırsakta başlayıp beyne yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat

Araştırmacılar, durumla yaşayan insanların bağırsaklarındaki bakterilerin yüzde 30'undan fazlasının, bozukluğu olmayanlardan farklı olduğunu buldular.

Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat

Parkinson hastalığı , beynin bölümlerinin yıllar içinde giderek daha fazla hasar gördüğü (sinir hücrelerini kaybettiği) ilerleyici bir durum.

Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat

Çalışmanın yazarı ve Surrey Üniversitesi'nden AI multiomics uzmanı Dr. Ayşe Demirkan; Parkinson hastalığına bağlı bozukluklar ve ölümler dünya çapındaki diğer tüm nörolojik bozukluklardan daha hızlı arttığını söylerken, teşhis edilen vakaların da son 25 yılda iki kattan fazla arttığını dile getirdi.

Parkinson hastalığının şifresi bulundu! Bağırsaklarınızdaki bu değişim hastalığı tetikliyor: Kabızlığa dikkat

Bilinen bir tedavisi olmaması sebebiyle bu durumun oldukça endişe verici olduğunu söyleyen Demirkan, hastalığın nedenleri hakkında ne kadar çok şey öğrenirlerse, yeni tedavi geliştirme konusunda daha ileri düzeye ulaşabileceklerini belirtiyor.

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