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Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, en büyük sağlık tehditleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çoğu zaman önceden uyarı veren bu rahatsızlığın belirtileri çoğu kişi tarafından ya fark edilmiyor ya da göz ardı ediliyor. Özellikle belirtilerinden birinin kendini parmaklarınızda göstermeye başladığını biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 09:25
Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Her yıl yaklaşık 1.500 kişiye endokardit teşhisi konuluyor. British Heart Foundation'a göre, bu nadir görülen durum, kalbin odacık iç yüzeyi ve kapakçıklarında oluşan ve kalbe zarar veren ölümcül olabilen bir enfeksiyonu içeriyor.

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Ölümcül komplikasyonları önlemek için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Belirtilerin çoğu kalp hastalığı ile alakalı görünmüyor olsa da, tırnaklarınızda oluşan bir değişiklik bunun en örneklerinden biridir.

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

PARMAKLARINIZDAKİ BU BELİRTİYE DİKKAT!

Uzmanlar, tırnaklarınızın altında görülen kırmızı koyu çizgilerin, kalp hastalığı olan endokarditin (kalp iç zarında enfeksiyon görülmesi) belirtilerinden biri olabileceğini vurguladı.


Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Bu çizgiler, tırnağınızın büyüme yönü boyunca uzanan kırmızımsı kahverengi çizgiler olarak kendini gösterir. Bunlara kıymık kanamaları da denir. Bu kanamalar, küçük kan pıhtılarının tırnağınızın altındaki küçük damarlara zarar vermesiyle oluşur.


Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Tırnağınızı yanlışlıkla çarpmak gibi fiziksel travmalar, diyabet veya aspirin gibi pıhtıya neden olabilen bazı ilaçlar bu durumu tetikleyebilir.

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Eğer bu durum, yaralanma veya başka belirgin tetikleyiciler olmadan birkaç tırnakta gözleniyorsa, en kısa sürede bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Endokarditin diğer gözle görülür belirtileri şunlardır:

Ciltte küçük koyu renkli lekeler görülmesi

Parmaklarda veya ayak parmaklarında ağrılı olabilen kırmızı yumrular

Soluk cilt

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Daha tipik semptomların fark edilmesi daha zor olabilir çünkü grip gibi küçük rahatsızlıklara benzeyebilirler. Ayrıca, hastalık haftalar veya aylar içinde ilerleyebilir ve bu durum teşhis edilmesini daha da zor kılabilir.


Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Uzmanlar, bu durumu şöyle açıklıyor: "Enfektif endokardit tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Bu nedenle erken teşhis ve hızlı müdahale son derece önemlidir. Eğer belirtileri fark ederseniz, en kısa sürede bir uzmana başvurmanız gerekmektedir."

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Endokardit genellikle antibiyotiklerle ve kan tetkikleri ile tedavi edilebilir. Ancak bazı durumlarda kalp hasarını onarmak veya oluşan apseleri ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale gerekebilir.

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

BUNLARA DİKKAT!

Uzmanlar, bireylerin öncelikle ağız, diş ve el temizliği başta olmak üzere uygun hijyeni sağlayarak endokardit riskini azaltabileceklerini vurguladı.

Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…

Bu sayede bu bölgelerdeki enfeksiyonlardan kaynaklanan bakterilerin ağzı veya cilt yoluyla kan dolaşımına girme olasılığı azalır.