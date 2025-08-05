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Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…
Parmaklarınızdaki bu belirtiye dikkat! Kalp hastalığı burada saklanıyor olabilir…
Dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, en büyük sağlık tehditleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çoğu zaman önceden uyarı veren bu rahatsızlığın belirtileri çoğu kişi tarafından ya fark edilmiyor ya da göz ardı ediliyor. Özellikle belirtilerinden birinin kendini parmaklarınızda göstermeye başladığını biliyor muydunuz? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 09:25