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Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...

Yüksek kolesterol, kalp-damar sağlığının en büyük düşmanlarından biri. Vücudunuzdaki tüm damar akışını bozabilecek bu birikim, felç, kalp krizi gibi ani rahatsızlıklarla hayatınızı tehdit edebilir. Bu noktada kolesterol seviyeleri ile ilgili bazı işaretleri takip etmek, hayatınızı kurtarabilir. Bu belirtilerden biri ise ellerinizde ortaya çıkıyor. İşte ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 08:28
Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır.

Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...

Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir.

Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi.

Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...

"Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."

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