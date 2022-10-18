Parmaklarınızdaki bu hisse dikkat! Tavan yapan kolesterolün gizli belirtisi...
Yüksek kolesterol, kalp-damar sağlığının en büyük düşmanlarından biri. Vücudunuzdaki tüm damar akışını bozabilecek bu birikim, felç, kalp krizi gibi ani rahatsızlıklarla hayatınızı tehdit edebilir. Bu noktada kolesterol seviyeleri ile ilgili bazı işaretleri takip etmek, hayatınızı kurtarabilir. Bu belirtilerden biri ise ellerinizde ortaya çıkıyor. İşte ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:26
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 08:28