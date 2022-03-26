Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Özetle öncelikle karaciğeri hızla besinlerle yenilemek gerekir. İkinci organ ise böbreklerdir. Böbreklerin süzüm kapasitesini iyi çalıştırmak için bol su ve ürik asit kristallerinin oluşmasını önlemek için de mutlaka beş günlük detoks süresince kırmızı et, tereyağı, kuyruk yağı, salam, sosis, sucuk, kavurma, tüm kepekli yiyecekler, kafein, çikolata ve sofra şekerini çıkarmak gerekecektir. Yine böbreklerin iyi çalışması için kolalı içecekler, kimyasal vitaminler eklenmiş, şekerli ya da tatlandırıcılı gazlı-gazsız tüm içecekler buna hazır meyve suları da dahil uzak durmak şarttır. Üçüncü organ ise bağırsaklardır. Beş günde uygulayacağınız sizlere özel hazırladığım detoks diyetiyle bağırsakların düzenli her gün en az bir kere çalışmasını sağlayacaksınız. Bağırsakları yüksek sağlıklı lif içeren yiyeceklerle tüm kansere neden olacak zararlı bileşiklerin atımını sağlamış olacaksınız.