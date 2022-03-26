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Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi sizlerle, toksinlerden yorulan organlarınızdan cildinize kadar yenilenmeyi sağlayacak sırlarımı paylaşmak istiyorum. Böylece orucun 30 gün boyunca bize sağlayacağı iyiliği, arınmayı daha önceden başlatıp Ramazan'a hazırlanacağız...

SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:05
Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Pandemi, evde çalışma, stres ve online sipariş edilen yemekler derken kilolar alındı. Önümüz Ramazan ve oruç tutmaya da başlayacağız. Ramazan kimimiz için dengeli geçen bir süreç, kimimiz için ise bolca yenilen iftar yemekleri ve tatlılar sayesinde alınan bolca kilolar anlamına geliyor. Tabi gün içinde canımızın istediği zaman istediğimiz şeyi yeme davranışından gün boyu hiçbir şey yememeye geçmek kolay olamayabiliyor.

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Bu nedenle sizlere beş günde hem kilo vermeyi başlatacak hem de bu toksinlerden yorulan organlarınızdan cildinize kadar yenilenmeyi sağlayacak sırlarımı paylaşmak istiyorum. Böylece orucun 30 gün boyunca bize sağlayacağı iyiliği, arınmayı daha önceden başlatarak taçlandırmanın sağlığımız açısından da çok yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu özel programım ile trans yağlı, yüksek früktoz içeren mısır şuruplu yiyecekler, kafein, alkol, işlenmiş hazır besinler, yanlış ve düzgün kullanılmayan ilaçlar, temizlik ürünleri ve maruz kaldığımız toksinlerden beş günde uzaklaşacağımızı da söylemeliyim.

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

PROGRAM NASIL İŞLİYOR?

Normalde karaciğer, vücudun toksin atmasının sağlanmasında en önemli organdır. Toksik alınan bileşikler; ister sigara veya sosyal hayatta az da olsa alınan alkol, ister antibiyotik dahil ilaçlar, isterse yiyeceklerden gelen kimyasallar olsun bir biyotransformasyon sistemi ile zararsız hale getirip vücuttan uzaklaştırma işlevini görür. Karaciğer detoksifikasyon yapan sitokrom oksidaz adlı enzimleri çalıştırarak ilk fazda toksinlerin vücuda zararlı etkilerinin ortadan kalkmasını sağlar. İkinci fazda ise zararsız hale gelen bileşiklerin vücutta depolanmaması ve kanserojen etki yaratmaması için bir dizi reaksiyonların sonlandığı evre ile karaciğerden uzaklaştırılması sağlanır.

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Özetle öncelikle karaciğeri hızla besinlerle yenilemek gerekir. İkinci organ ise böbreklerdir. Böbreklerin süzüm kapasitesini iyi çalıştırmak için bol su ve ürik asit kristallerinin oluşmasını önlemek için de mutlaka beş günlük detoks süresince kırmızı et, tereyağı, kuyruk yağı, salam, sosis, sucuk, kavurma, tüm kepekli yiyecekler, kafein, çikolata ve sofra şekerini çıkarmak gerekecektir. Yine böbreklerin iyi çalışması için kolalı içecekler, kimyasal vitaminler eklenmiş, şekerli ya da tatlandırıcılı gazlı-gazsız tüm içecekler buna hazır meyve suları da dahil uzak durmak şarttır. Üçüncü organ ise bağırsaklardır. Beş günde uygulayacağınız sizlere özel hazırladığım detoks diyetiyle bağırsakların düzenli her gün en az bir kere çalışmasını sağlayacaksınız. Bağırsakları yüksek sağlıklı lif içeren yiyeceklerle tüm kansere neden olacak zararlı bileşiklerin atımını sağlamış olacaksınız.

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

BESİNLERİN DETOKS FONKSİYONLARI

Bal: Fenolleri bolca barındıran bal, glisemik indeksi düşük doğal bir tatlıdır. Sabah aç karnına içilen ballı su süper toksin atıcı, bağırsakları rahatlatıcı ve mideyi koruyucu etkiye sahiptir.
Bal organik asitler, enzimler ve antioksidanlardan dolayı bakteri temizliğini de sağlayan doğanın mucize besinidir.

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