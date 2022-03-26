Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Pandemi, evde çalışma, stres ve online sipariş edilen yemekler derken kilolar alındı. Önümüz Ramazan ve oruç tutmaya da başlayacağız. Ramazan kimimiz için dengeli geçen bir süreç, kimimiz için ise bolca yenilen iftar yemekleri ve tatlılar sayesinde alınan bolca kilolar anlamına geliyor. Tabi gün içinde canımızın istediği zaman istediğimiz şeyi yeme davranışından gün boyu hiçbir şey yememeye geçmek kolay olamayabiliyor. Bu nedenle sizlere beş günde hem kilo vermeyi başlatacak hem de bu toksinlerden yorulan organlarınızdan cildinize kadar yenilenmeyi sağlayacak sırlarımı paylaşmak istiyorum. Böylece orucun 30 gün boyunca bize sağlayacağı iyiliği, arınmayı daha önceden başlatarak taçlandırmanın sağlığımız açısından da çok yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu özel programım ile trans yağlı, yüksek früktoz içeren mısır şuruplu yiyecekler, kafein, alkol, işlenmiş hazır besinler, yanlış ve düzgün kullanılmayan ilaçlar, temizlik ürünleri ve maruz kaldığımız toksinlerden beş günde uzaklaşacağımızı da söylemeliyim. PROGRAM NASIL İŞLİYOR? Normalde karaciğer, vücudun toksin atmasının sağlanmasında en önemli organdır. Toksik alınan bileşikler; ister sigara veya sosyal hayatta az da olsa alınan alkol, ister antibiyotik dahil ilaçlar, isterse yiyeceklerden gelen kimyasallar olsun bir biyotransformasyon sistemi ile zararsız hale getirip vücuttan uzaklaştırma işlevini görür. Karaciğer detoksifikasyon yapan sitokrom oksidaz adlı enzimleri çalıştırarak ilk fazda toksinlerin vücuda zararlı etkilerinin ortadan kalkmasını sağlar. İkinci fazda ise zararsız hale gelen bileşiklerin vücutta depolanmaması ve kanserojen etki yaratmaması için bir dizi reaksiyonların sonlandığı evre ile karaciğerden uzaklaştırılması sağlanır. Özetle öncelikle karaciğeri hızla besinlerle yenilemek gerekir. İkinci organ ise böbreklerdir. Böbreklerin süzüm kapasitesini iyi çalıştırmak için bol su ve ürik asit kristallerinin oluşmasını önlemek için de mutlaka beş günlük detoks süresince kırmızı et, tereyağı, kuyruk yağı, salam, sosis, sucuk, kavurma, tüm kepekli yiyecekler, kafein, çikolata ve sofra şekerini çıkarmak gerekecektir. Yine böbreklerin iyi çalışması için kolalı içecekler, kimyasal vitaminler eklenmiş, şekerli ya da tatlandırıcılı gazlı-gazsız tüm içecekler buna hazır meyve suları da dahil uzak durmak şarttır. Üçüncü organ ise bağırsaklardır. Beş günde uygulayacağınız sizlere özel hazırladığım detoks diyetiyle bağırsakların düzenli her gün en az bir kere çalışmasını sağlayacaksınız. Bağırsakları yüksek sağlıklı lif içeren yiyeceklerle tüm kansere neden olacak zararlı bileşiklerin atımını sağlamış olacaksınız. BESİNLERİN DETOKS FONKSİYONLARI Bal: Fenolleri bolca barındıran bal, glisemik indeksi düşük doğal bir tatlıdır. Sabah aç karnına içilen ballı su süper toksin atıcı, bağırsakları rahatlatıcı ve mideyi koruyucu etkiye sahiptir. Zeytinyağı: Oleik asitten zengin zeytinyağı bağırsak toksinlerini atan, karaciğerin normal fonksiyonda çalışmasını sağlayan bir doğal besindir. Mutfağın en değerli ve tek sağlıklı yağıdır. Sıcak yemeklere ve salatalara zeytinyağı eklemek toksin yükünü azaltmada çok etkilidir. Limon: Detoks işlemi için en önemli besin diyebilirim. Limonu salatalarda bolca kullanabilir, çorbalara sıkıp tat verebilir, suyunuza dilimleyip koyabilir, çay içerisinde demir mineralini olumsuz etkileyen maddenin parçalanmasını sağlayarak yararlı hale getirebilirsiniz. Her gün bir adet limonu kullanmaya dikkat etmelisiniz. Unutmayın limon kabuğu radyasyonun zararlı etkilerinden arındıran özel bileşikleri de içeriyor. Dereotu: Dereotu en hızlı toksin atıcı etkiye sahip yeşilliklerin başında geliyor. Her sabah kahvaltınızın yanında dereotunu taze tüketmek, öğle ve akşam salatalarına dereotunu eklemek vücudun yenilenmesini sağlayarak dinç kalmanıza yardımcı olacaktır. Sarımsak: Kolesterolü düşürür, tümör oluşumunu engeller, kanser yapıcı maddeleri zararsız hale getirir, karaciğeri yeniler, toksinlerin hızla atımını sağlar ve helikobakter pyloriyi baskılar. Yoğurdunuza her gün bir diş sarımsak ezip ve içine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı da eklerseniz toksin atımını da hızlandırırsınız. Sarımsak ve soğandaki toksin atıcı yani detoks edici sihirli maddeler pişirildiğinde kaybolmaktadır. Karnabahar: Karnabahar içerisinde bulunan glukosinolat ve isothiosiyanat maddelerinden zengin olup, vücudun detoksifikasyon sistemini güçlendirir ve kanser yapıcı maddelerin aktivasyonu engellerler Ceviz: İçerdiği linoleik asit, oleik asit, alfatokoferol, ellagik asit, gallik asit ve fenolik bileşenler nedeniyle süper detoks eden besinlerdir. Yağlı tohumlar E vitamini sayesinde sperm yapımını arttırıcıdır. Ve tiroit hormonu mekanizmasında kofaktör olan selenyum da bu yemişlerde mevcuttur. Pul biber, zerdeçal, karabiber, sumak ve kimyon: Baharatlar içinde bu beşli en kuvvetli toksin atan ve metabolizmayı canlandıran baharatlardır. Salata, yemek ve çorbalara rahatlıkla kullanabilirsiniz. TOKSİN VE ÖDEM ATAN BİTKİSEL ÇAYLAR Toksin atması için aşağıda önerdiğim bitkisel çaylardan günde üç fincan kadar tüketebilirsiniz. Çayları hazırlarken eğer bulabilirseniz taze yaprakları, yoksa kuru formlarını büyük su bardağına az koyup en az üç-beş dakika demleyip süzmelisiniz. Kahvaltı ve yemek ardından hazmı kolaylaştırmak için papatya, biberiye veya karahindiba tercih edin. Gün içerisinde toksinlerin atımına yardımcı olmak için taze hazırlanmış ıhlamur, rezene ve yeşil çay için. Spor yaparken içilecek terlemeyi arttıranlar taze hazırlanan çaylar: Ihlamur veya melisaya öncelik verin. Sinirleri yatıştırıcı, barsak ve midede gaz giderici taze hazırlanmış çayların papatya, adaçayı, anason, melisa, rezene, hindiba, nane olduğunu unutmayın. Gece yatmadan iki saat önce içilebilecek laksatif etki yaparak bağırsakları rahatlatabilecek taze hazırlanan sinamekiyi mutlaka tüketin. 5 GÜN İÇİN UYMANIZ GEREKEN KURALLAR 1. Saflaştırılmış tüm yiyecekler ve hazır paket ürünlerden uzak durun. 7. Çikolata ve tüm tatlılar tüketilmemeli. ÖRNEK ÖĞÜN ŞEMASI Aç karnına: 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı balı ekleyerek için. Öğle: 1 küçük tabak zeytinyağlı karnabahar yemeği 1 kase zeytinyağlı domatesli bulgur pilavı Akşam: 1 kase mercimek çorbası (limon sıkıp bol baharat ekleyebilirsiniz).