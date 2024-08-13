Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

Reflü, mide asidinin yemek borusuna yükselmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Birçok kişinin karşılaştığı reflü, günlük hayatı son derece olumsuz etkiler. Göğüste ağrılı yanma, mide ekşimesi, ağızdan gaz çıkarma, mide bulantısı ve şişkinlik gibi belirtileri olan bu rahatsızlıkta beslenme düzenine çok dikkat etmek gerekir. Özellikle bir besinin tüketimi genel vücut sağlığına olumlu katkılarının yanında aynı zamanda reflü şikayetlerinin önüne geçmede de oldukça etkili.