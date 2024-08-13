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Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

Reflü, mide asidinin yemek borusuna yükselmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Birçok kişinin karşılaştığı reflü, günlük hayatı son derece olumsuz etkiler. Göğüste ağrılı yanma, mide ekşimesi, ağızdan gaz çıkarma, mide bulantısı ve şişkinlik gibi belirtileri olan bu rahatsızlıkta beslenme düzenine çok dikkat etmek gerekir. Özellikle bir besinin tüketimi genel vücut sağlığına olumlu katkılarının yanında aynı zamanda reflü şikayetlerinin önüne geçmede de oldukça etkili.

Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:54
Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

Belirtileri ile son derece rahatsızlık veren reflü, beslenme düzeninde yapılan ufak değişiklikler ile hafifletilebilir. İşte sizler için derlemiş olduğumuz o besin ve reflüye iyi gelebilen diğer besin öneriler.

Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

Not: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa tüketim öncesi bir uzmana başvurmanız önerilir.

Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

MUZ

Reflü rahatsızlığı şikayeti olan kişilerin lifli meyveler tüketmeleri oldukça önemlidir.

Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

Muz tüketimi, sindirim sistemini yavaşlatarak reflü semptomlarını iyileştirir.

Reflüye çare oluyor! Yalnızca bir tanesi midedeki yanma hissini anında kesiyor…

Lif miktarı açısından zengin olan muz tüketimi reflü şikayetlerinizi hafifletmede yardımcı olacaktır.

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