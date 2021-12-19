Romatizma hastaları dikkat! Hastalığın şifası çay bulundu

Araştırmacılar tarafından yapılan son çalışmalar, artritin, yani iltihaplı romatizma olarak da bilinen ve tüm dünyada birçok insanın yaşam kalitesini düşüren hastalığın tedavisinin bir çayda bulunabileceğine dair umut vaat ediyor.

Bir bitki özünün yeni osteoartrit tedavisi için önemli bileşikler içerdiği, bu sayede hastalıkla mücadele edilebileceğine dair önemli işaretlere sahip olduğu keşfedildi. Artrit, kıkırdaktaki bağın çürümesi nedeniyle dizlerde, kalçalarda ve eklemlerde hafif ila şiddetli ağrıya neden olan önemli bir rahatsızlık.

Yapılan araştırmalar ise yeşil çayda bulunan gallik asit adlı bir kimyasalın hücrelerdeki iltihabı azaltarak sağlıklı kıkırdaktaki protein miktarının artırdığını keşfetti. Experimental Cell Research adlı dergide yayınlanan araştırma, bu keşfin, artrit hastalarının hasarlı dokuyu yeniden üretebilmeye izin veren bir tedavinin de ilk adımlarından biri olacağını belirtiyor.

Gallik asit adlı bu kimyasalın canlı insanlar üzerindeki etkisi henüz incelenmemiş olsa da deneyler sırasında yapay bir eklem içerisine yerleştirilen ekstre edilmiş bağ hücreleri kullanıldı. Bir yürüme simülasyonu olan bu deneyde oldukça umut verici sonuçlar elde edildi.

Bu araştırmanın sonunda, hücrelerin sağlıklı yapılarını korumaya ve üreme kapasitelerini artırmak için gallik asit ile tedavi edilebileceğine dair sonuçlara ulaşıldı. Üstelik hasarlı dokular için ise bu noktada sağlıklı hücrelerin hasarlı hücrelerin yerine yerleştirilebileceğine dair çalışmalara yol açabileceği keşfedildi.