Romatizma hastalarına mucize yiyecek! Haftada iki kez yendiğinde ağrıları bitiriyor

Romatoid artrit, binlerce kişide görülen fakat semptomları herkese göre farklılık gösterebilen önemli bir rahatsızlık. Sahip olduğu türe bağlı olarak değişiklik gösteren bu rahatsızlık, enflamasyon sebebiyle ağrı ve sertliğe neden olurken aynı zamanda eklemlerde kalıcı hasarlar da bırakabilir. Bu nedenle etkili bir tedaviye başlamak için gecikmemek ve doğru adımları izlemek önemlidir.

Belirtilerin ortaya çıkardığı zorlukları yönetmeye yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri, bu hastalıkla baş etmeyi kolaylaştıracaktır. Özellikle sağlıklı bir diyet ve kilo yönetimi, oldukça önemlidir. Fazla kilo, romatizma semptomlarını artıran ve eklem ağrısını kötüleştiren etkenlerden biridir.

Uzmanlar, romatoid artritiniz varsa sağlıklı beslenmenin oldukça önemli olduğu üzerinde duruyorlar. Sağlıklı beslenme, ihtiyacınız olan besinleri vermesinin yanı sıra kilonuzu korumaya yardımcı olacak olan bir diyeti barındırır.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra İngiltere'de bulunan The Arthritis Foundation, haftada iki kez fasulye yemenin semptomlarda iyileşme sağladığını belirtiyor.