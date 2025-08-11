Roza Galeri Roza Sağlık Sabahları tüketmek kabızlığa deva oluyor! Günde 4 tane yemek tıkalı bağırsakları anında açıyor...

Sabahları tüketmek kabızlığa deva oluyor! Günde 4 tane yemek tıkalı bağırsakları anında açıyor...

Bağırsak problemleri, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen yaygın sağlık sorunları arasında yer alır. Kabızlık ise bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ya da zorlaşmasıyla ortaya çıkan ve birçok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı kişilerde bu sorun kronikleşerek uzun süre devam edebilir. Tuvalete çıkma alışkanlığı kişiden kişiye değişse de, haftada üçten az dışkılama ve bu süreçte zorlanma, kabızlığın en belirgin işaretleri arasındadır. Her ne kadar hayati bir tehlike oluşturmasa da kabızlık, günlük yaşamın akışını sekteye uğratabilir. Ancak, birazdan bahsedeceğimiz bu besin sayesinde kabızlık sorununa tamamen veda edebilirsiniz.