Sabahları tüketmek kabızlığa deva oluyor! Günde 4 tane yemek tıkalı bağırsakları anında açıyor...

Bağırsak problemleri, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen yaygın sağlık sorunları arasında yer alır. Kabızlık ise bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ya da zorlaşmasıyla ortaya çıkan ve birçok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı kişilerde bu sorun kronikleşerek uzun süre devam edebilir. Tuvalete çıkma alışkanlığı kişiden kişiye değişse de, haftada üçten az dışkılama ve bu süreçte zorlanma, kabızlığın en belirgin işaretleri arasındadır. Her ne kadar hayati bir tehlike oluşturmasa da kabızlık, günlük yaşamın akışını sekteye uğratabilir. Ancak, birazdan bahsedeceğimiz bu besin sayesinde kabızlık sorununa tamamen veda edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:31
Bu yaygın sağlık problemini gidermek için önereceğimiz besinden günde yalnızca 4 adet tüketmeniz, sorunu ortadan kaldırmak için yeterli olacaktır.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

Bu nedenle haftada üç defadan az olmadığı sürece ve rutininiz bozulmadığı sürece sayıların çok da bir önemi yoktur.

Kabızlığın diğer belirtileri arasında şunlar da bulunmaktadır;

  • Tuvalete çıkarken zorlanıyorsanız.
  • Tuvaletinizi yaptıktan sonra bağısaklarınızın tamamen boşalmadığını düşünüyorsanız.
  • Dışkınız kuru ve sert ise.
KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlığa neden olan sebepler arasında en yaygın olanları şunlardır;

  • Yeme düzeninizde yapacağınız değişiklikler
  • Yeterli su ve lif tüketmemek
  • Aşırı süt ve süt ürünü tüketmek
  • Yeterince aktif olamamak
  • Tuvalete çıkmayı ertelemek
  • Aşırı stres yaşamak
  • Belirli ilaçların kullanımı
  • Gebelik
  • Sindirim sisteminde bulunan kas ve sinirlerle ilgili sorunlar
  • Bazı kanser türleri
  • Yeme bozukluğuna sahip olmak
KABIZLIK NE KADAR YAYGIN?

Kabızlık halk arasında çok yaygın olarak bahsedilmese de aslında oldukça sık görülmektedir.

Amerika'da oldukça yaygın olan bu rahatızlık için yılda en az 2,5 milyon kişinin doktora başvurduğu bilinmektedir.

Aynı şekilde ülkemizde de pek konuşulmasa da yaygın bir kabızlık sorunu bulunmaktadır.

Her yaştan bireyde kabızlık görülebildiği gibi kronikleşen kabızlık için daha yatkın gruplar vardır.

Bu gruplar arasında ise;

Yaşlılar

Yaşlı bireylerin genç bireylere oranla daha az hareket etme eğilimi bulunmaktadır.

Aynı zamanda yaşlı bireylerin sindirim sistemi ve metabolizması da daha yavaş çalıştığından kas kasılma gücünde de düşüş yaşanarak kabızlık daha kolay kronik hale gelebilir.

Kadınlar
Özellikle hamilelik ve doğum sonrası süreçte kadınların hormonlarındaki değişimler kabızlığa daha yatkın olmalarına neden olur.

Hamilelik sürecinde ise bebek anne karnında bulunurken bağırsakları sıkıştırabilir ve dışkının geçişinin yavaşlamasına neden olabilir.

Lif tüketmeyenler
Yeterince ve yüksek lif oranına sahip besinler tüketmemek de kronik kabızlığa neden olmaktadır.

Yüksek lifli gıdalar bağırsakların çalışmasına destek olduğundan tuvalete çıkmayı da kolaylaştırır.

KABIZLIĞI BİTİREN MUCİZE

Kabızlığın en büyük düşmanı olan lifli gıdaların hemen hemen tamamı büyük ölçüde işe yarıyor olsa da içlerinden biri olan eriği tüketmek çok kısa bir sürede sorununuza çare olacaktır.

Özellikle kuru eriğin sabahları aç karnına bir miktar suyla tüketilmesi kronikleşen kabızlığa bile çare oluyor.

KURU ERİK NASIL İŞE YARIYOR?

Kuru erik en zengin lif depolarından biridir.

Bir adedinde bile yaklaşık olarak 1 gram lif bulunmaktadır.

Bu oran diğer besinlerle karşılaştırıldığında göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.

Yapılan araştırmalar sonucu kuru eriğin psyllium içeren diğer bir adıyla müshil türevi ilaçlardan bile daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.