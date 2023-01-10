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Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

Yaş, genetik faktörler ve stres sebebiyle saç dökülmesi birçok kişinin günlük hayatını olumsuz etkiliyor. Özellikle strese bağlı saç dökülmesi ihmal edildiğinde kısa sürede kellik sorunuyla karşılaşılıyor. Uzmanlar, strese bağlı saç dökülmesinin çaresinin bilindiği gibi kozmetik ürünlerde değil sağlıklı beslenmede olduğunu belirtiyor. Yapılan çalışmalar, bazı besinlerin saç dökülmesini durdurduğunu ve yeni saç oluşumunu desteklediğini gösteriyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? İşte yeni saç oluşumunu destekleyen besinler...