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Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

Yaş, genetik faktörler ve stres sebebiyle saç dökülmesi birçok kişinin günlük hayatını olumsuz etkiliyor. Özellikle strese bağlı saç dökülmesi ihmal edildiğinde kısa sürede kellik sorunuyla karşılaşılıyor. Uzmanlar, strese bağlı saç dökülmesinin çaresinin bilindiği gibi kozmetik ürünlerde değil sağlıklı beslenmede olduğunu belirtiyor. Yapılan çalışmalar, bazı besinlerin saç dökülmesini durdurduğunu ve yeni saç oluşumunu desteklediğini gösteriyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? İşte yeni saç oluşumunu destekleyen besinler...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:21
Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Saç dökülmesini bitiriyor! Bir kez bile tüketildiğinde yeni saç oluşumunu destekliyor...

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

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