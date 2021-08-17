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Saç dökülmesini durduruyor! Bu besinin etkisi inanılmaz...

Stres, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler gibi birçok sebebe bağlı olarak zamanla saç dökülmesi meydana gelir. Vitamin eksikliği ve enfeksiyon da saç dökülmesi nedenleri arasındadır. Zayıflayan saçlar dökülür ve yerine yeni saçlar çıkar. Ancak bazı durumlarda zayıflayan saç dökülmesine rağmen yeni saçlar çıkmaz. Uzmanların açıklamalarına göre, yeni saç oluşumu için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? Hangi besinler yeni saç oluşumunu destekliyor? İşte saç dökülmesini bitren ve yeni saç oluşumunu destekleyen süper besinler...

Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 12:32 PAYLAŞ