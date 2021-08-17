Saç dökülmesini durduruyor! Bu besinin etkisi inanılmaz...

Stres, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler gibi birçok sebebe bağlı olarak zamanla saç dökülmesi meydana gelir. Vitamin eksikliği ve enfeksiyon da saç dökülmesi nedenleri arasındadır. Zayıflayan saçlar dökülür ve yerine yeni saçlar çıkar. Ancak bazı durumlarda zayıflayan saç dökülmesine rağmen yeni saçlar çıkmaz. Uzmanların açıklamalarına göre, yeni saç oluşumu için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? Hangi besinler yeni saç oluşumunu destekliyor? İşte saç dökülmesini bitren ve yeni saç oluşumunu destekleyen süper besinler...
Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.
Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.
Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.
SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME
Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.
Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.