Roza Galeri Roza Sağlık Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Stres başta olmak üzere birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesini durdurmak mümkün. Zayıflayarak dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkar ancak bazı durumlarda bu saçlar çıkmaz ve 'saç dökülmesi' denilen sorun meydana gelir. Uzmanlar, saç dökülmesinin durdurulabileceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? İşte saç dökülmesini durduran besinler...

Giriş Tarihi: 03.10.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 17:36
Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Saç dökülmesini hemen kesiyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

SON DAKİKA SON DAKİKA