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Saç dökülmesini kısa sürede durduruyor! İşte hızla etki eden süper besin!

Stres başta olmak üzere birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesini durdurmak mümkün. Zayıflayarak dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkar ancak bazı durumlarda bu saçlar çıkmaz ve 'saç dökülmesi' denilen sorun meydana gelir. Uzmanlar, saç dökülmesinin durdurulabileceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? İşte saç dökülmesini durduran besinler...

Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 14:26 PAYLAŞ